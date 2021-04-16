Появилось видео с демонстрацией Apple Pencil третьего поколения. Ожидается, что его представят во вторника 20 апреля на мероприятии «Полный расцвет».
Короткий ролик появился в твиттер-аккаунте @ileaker. На него обратили внимание сайты 9to5Mac и Macrumors. В ролике демонстрируется глянцевый Apple Pencil, который очень похож на гаджет предыдущего поколения. Эта утечка подтверждает предыдущие слухи о том, что компания вернется к глянцевому покрытию.
Пока неясно, появятся ли какие-либо новые функции у Apple Pencil третьего поколения. Скорее всего обновления будут сосредоточены на внутренней части аксессуара. Тем не менее стоит ожидать функциональные различия, которые будут отличать новинку от актуальной модели.
Напомним, ранее была опубликована фотография новой серии чехлов для серии смартфонов iPhone 12. Вероятно, Apple их также представит в рамках предстоящего мероприятия.
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Короткий ролик появился в твиттер-аккаунте @ileaker. На него обратили внимание сайты 9to5Mac и Macrumors. В ролике демонстрируется глянцевый Apple Pencil, который очень похож на гаджет предыдущего поколения. Эта утечка подтверждает предыдущие слухи о том, что компания вернется к глянцевому покрытию.
New ✏️ ready to 🚢 #AppleEvent @TommyBo50387266 pic.twitter.com/s4RCDwDi5M— 漢尼斯·拉斯納 🇨🇳 (@ileakeer) April 16, 2021
Пока неясно, появятся ли какие-либо новые функции у Apple Pencil третьего поколения. Скорее всего обновления будут сосредоточены на внутренней части аксессуара. Тем не менее стоит ожидать функциональные различия, которые будут отличать новинку от актуальной модели.
Напомним, ранее была опубликована фотография новой серии чехлов для серии смартфонов iPhone 12. Вероятно, Apple их также представит в рамках предстоящего мероприятия.
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Зачем выкладывать такой шлак?