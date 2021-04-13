Компания Apple анонсировала проведение следующей презентации новинок. Мероприятие состоится 20 апреля, начало в 20:00 по московскому времени.
Никакой другой информации об этом событии пока нет. Известно лишь, что презентация будет транслироваться онлайн из Apple Park — штаб-квартиры компании Apple. Смотреть трансляцию можно будет по традиции на сайте Apple (и, вероятно, на YouTube).
О чём Apple расскажет на этом мероприятии, пока неизвестно. Не исключено, что будет показана новая модель Apple TV (или гибриды телевизионной приставки с планшетом и умной колонкой), наушники, планшеты и долгожданный геомаячок AirTag. Также есть вероятность, что именно в эту дату Apple выпустит iOS 14.5 и iPadOS 14.5, а также обновлённые версии других своих операционных систем (macOS 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5).
Apple выбрала для мероприятия загадочное название — «Полный расцвет». На что оно намекает, пока неясно, но очевидно, что речь идёт о чём-то цветном и ярком. Как вы думаете, что это будет?
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Когда уже интерфейс поменяете? Ёмкость хорошенько добавите? Камеры уже нах не нужны давай что то новое то чего пока ни у кого нет!