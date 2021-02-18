Скоро 23 февраля. Если вы ещё не приобрели подарок для своего защитника, ещё не поздно это сделать. Маркетплейс Tmall на AliExpress предлагает очень необычную продукцию с быстрой доставкой в течение нескольких дней по всей России.
Гранёный стакан с пулей — 410,39 руб.
Гранёным стаканом в стиле СССР никого не удивить, они есть почти в любой семье, а как вам такой стакан? Пуля должна была разбить его на осколки, но она лишь оставила вмятину и застряла в стекле. Кажется, это нарушает законы физики.
Термокружка в прикуриватель — 840,00 руб.
Стальная термокружка, способная держать как холод, так и тепло. Подогревать в ней напиток можно от прикуривателя в автомобиле. Объём — 450 мл, поверхность, ручка и крышка пластиковые, чтобы не обжечься.
Поднос для напитков и закуски — от 4 275,00 руб.
Конечно, этот поднос не такой крутой и технологичный, как Couch Console, но и цена на него намного ниже. Он выполнен из дуба и ясеня с пропиткой минеральным маслом, содержит два стальных отсека для закуски, два места для напитков и ёмкость для размещения смартфона или пульта от телевизора. Габариты — 35×25×10 см.
Подстаканник «23 февраля» — 1 453,53 руб.
Сувенирный подстаканник из металла с зелёными пластиковыми вставками. Выглядит добротно, брутально и даже по-царски. Для настоящих военных эстетов, предпочитающих чай или кофе другим напиткам.
Термос-пуля — 996,47 руб.
Термос, выполненный в форме пули. Внутри нержавеющая сталь, снаружи пластик, чтобы не обжечься. Ёмкость 0,35 л, максимальное время сохранения тепла или холода незавидное — всего 4 часа.
Набор «23 Февраля» — 496,86 руб. (скидка 120 рублей по промокоду ALILOVE120)
Недорогой набор для непритязательных мужчин. Самое ценное здесь мешочек, а внутри гель для душа от сомнительного производителя и кружка стали такого же сомнительного качества.
Набор «23 Февраля» — 766,58 руб. (скидка 180 рублей по промокоду ALILOVE180)
Чуть более крутой набор, если не по содержимому, то точно из-за упаковки. Когда гель и шампунь закончатся, можно наполнить бутылки другим содержимым, в них что угодно будет смотреться брутально и по-мужски.
Табличка «Правила гаража» — 300,00 руб.
Табличка, которой будет рад любой владелец гаража. Страшная, безвкусная, но именно в этом её прелесть. Размер — 22×32 см.
Мини-пивоварня Inpinto Master Pro — 8 490,00 руб.
Набор для варки пива в домашних условиях. Содержит всё необходимое и даже 18 полулитровых бутылок для разлива готового продукта. Если пиво вдруг окажется удачным, можно использовать повторно бочку и разные аксессуары, придётся докупить лишь дрожжи, солодовый экстракт и чистящее средство.
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Гранёный стакан с пулей — 410,39 руб.
Гранёным стаканом в стиле СССР никого не удивить, они есть почти в любой семье, а как вам такой стакан? Пуля должна была разбить его на осколки, но она лишь оставила вмятину и застряла в стекле. Кажется, это нарушает законы физики.
Термокружка в прикуриватель — 840,00 руб.
Стальная термокружка, способная держать как холод, так и тепло. Подогревать в ней напиток можно от прикуривателя в автомобиле. Объём — 450 мл, поверхность, ручка и крышка пластиковые, чтобы не обжечься.
Поднос для напитков и закуски — от 4 275,00 руб.
Конечно, этот поднос не такой крутой и технологичный, как Couch Console, но и цена на него намного ниже. Он выполнен из дуба и ясеня с пропиткой минеральным маслом, содержит два стальных отсека для закуски, два места для напитков и ёмкость для размещения смартфона или пульта от телевизора. Габариты — 35×25×10 см.
Подстаканник «23 февраля» — 1 453,53 руб.
Сувенирный подстаканник из металла с зелёными пластиковыми вставками. Выглядит добротно, брутально и даже по-царски. Для настоящих военных эстетов, предпочитающих чай или кофе другим напиткам.
Термос-пуля — 996,47 руб.
Термос, выполненный в форме пули. Внутри нержавеющая сталь, снаружи пластик, чтобы не обжечься. Ёмкость 0,35 л, максимальное время сохранения тепла или холода незавидное — всего 4 часа.
Набор «23 Февраля» — 496,86 руб. (скидка 120 рублей по промокоду ALILOVE120)
Недорогой набор для непритязательных мужчин. Самое ценное здесь мешочек, а внутри гель для душа от сомнительного производителя и кружка стали такого же сомнительного качества.
Набор «23 Февраля» — 766,58 руб. (скидка 180 рублей по промокоду ALILOVE180)
Чуть более крутой набор, если не по содержимому, то точно из-за упаковки. Когда гель и шампунь закончатся, можно наполнить бутылки другим содержимым, в них что угодно будет смотреться брутально и по-мужски.
Табличка «Правила гаража» — 300,00 руб.
Табличка, которой будет рад любой владелец гаража. Страшная, безвкусная, но именно в этом её прелесть. Размер — 22×32 см.
Мини-пивоварня Inpinto Master Pro — 8 490,00 руб.
Набор для варки пива в домашних условиях. Содержит всё необходимое и даже 18 полулитровых бутылок для разлива готового продукта. Если пиво вдруг окажется удачным, можно использовать повторно бочку и разные аксессуары, придётся докупить лишь дрожжи, солодовый экстракт и чистящее средство.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru