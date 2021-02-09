





Компания realme представила на российском рынке множество новых гаджетов. Были показаны смарт-часы Watch S, TWS-наушники Buds Air Pro, весы Smart Scale, камера для домашнего наблюдения Smart Cam 360°, а также ультразвуковые зубные щётки M1 и N1. Все они скоро будут продаваться в интернет-магазине realme.Это смарт-часы с круглым сенсорным экраном 1,3 дюйма (360×360 пикселей), пульсометром, пульсоксиметром, 16 спортивными режимами, мониторингом сна и защитой от воды IP68. Ремешок заменяемый, циферблаты можно менять и настраивать в приложении. Автономность более двух недель.Это полностью беспроводные наушники с 10-мм драйверами, активным шумоподавлением, микрофоном, поддержкой голосового ассистента и игровым режимом, в котором задержка звука снижается до 94 мс. Выпускаются в чёрном и белом исполнении. Время автономной работы с учётом зарядки от футляра — 25 часов без шумодава или 20 часов с ним.Это умные весы с возможностью синхронизации со смартфоном. Точность измерения 50 г (в пределах от 50 до 100 кг), поддерживается мониторинг сердечного ритма и измерение 16 параметров организма.Это камера для наблюдения за помещениями. Поддерживает режим ночного видения, датчик движения и двухстороннюю голосовую связь. Может захватывать изображение на 360 градусов и хранит на карте памяти объёмом 128 ГБ запись с разрешением Full HD длительностью до 2 недель.Ультразвуковая зубная щётка с моторчиком, создающим 34 000 микродвижений в минуту. Поддерживает 4 режима очистки и работает без подзарядки около трёх месяцев.Более простая щётка. Моторчик генерирует «всего» 20 000 вибраций в минуту, поддерживаются 3 режима чистки, при этом аккумулятора хватает почти на 4,5 месяца.