Новый патент раскрыл, какими станут смартфоны и планшеты Apple в ближайшие годы

Журналисты сайта PatentlyApple обнаружили свежий патент, в котором описаны инновационные идеи инженеров Apple. В документе наглядно проиллюстрировано, какими в ближайшем будущем могут стать различные устройства Apple, прежде всего iPhone и iPad.
Известно, что Apple уже несколько лет вынашивает план по полному избавлению iPhone от каких-либо кнопок и разъёмов. Избавиться удалось разве что от аудиоразъёма, а дальше этого дело не продвинулось, хотя Apple, к примеру, интенсивно экспериментирует с беспроводной зарядкой дальнего действия.
В патенте описан аппаратный интерфейс, который должен прийти на замену физическим кнопкам (например, регуляторам громкости и кнопке питания). Кнопки будут оснащены датчиками, которые смогут определять силу и продолжительность нажатия, а также будут обеспечивать обратную тактильную связь. Такие кнопки могут обладать более широкой функциональностью, чем те, что сейчас есть у iPhone — их можно будет использовать в играх и приложениях. Идея, если честно, не нова, ведь у многих геймерских Android-смартфонов на торцах есть кнопки, которые задействуются как геймпад.
По замыслу Apple, эти кнопки могут использоваться для более интуитивной работы с устройством, они надёжнее механических и гораздо компактнее, поскольку лишены компонентов, размещённых в корпусе. На иллюстрациях в патенте показан смартфон, но очевидно, что аналогичные решения могут использоваться в других гаджетах Apple.
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