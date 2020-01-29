На этой неделе компания Apple выпустила обновление iOS 13.3.1. В нём содержится намёк на скорое появление нового продукта.



По данным MacRumors, в коде iOS 13.3.1 найдено изображение новых наушников под брендом Beats. Вероятно, это модель Powerbeats 4, которая представляет из себя слегка улучшенную модификацию Powerbeats 3.



Упоминание этих наушников впервые появилось в одной из бета-версий iOS 13.3.1, а в релизной сборке обновления содержится гораздо более качественное (хотя и по большей части схематическое) изображение этих наушников.







Судя по изображению, Powerbeats 4 не будут представлять из себя по-настоящему беспроводные наушники, то есть обе их части соединены проводом. Дизайн наушников немного изменился. Вот так выглядит модель Powerbeats 3:







Код iOS 13.3.1 не содержит никакой дополнительной информации о новых наушниках Powerbeats. Тем не менее, очевидно, что компания Apple уже определилась с тем, как они должны выглядеть и, может быть, даже уже запустила их производство. Это означает, что наушники могут быть представлены в ближайшие недели.







