Компания Xiaomi раскрыла, какие смартфоны получат международную версию обновлённой оболочки MIUI 12 в ближайшие недели. Всего планируется обновить 23 модели, как топовые, так и недорогие. Апдейт станет доступен устройствам, выпущенным под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.
- Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Light
- Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8А, 8A Pro, 7, 7А, 6А, 6, 6 Pro, S2
- Poco: F2 Pro и Pocophone F1
В MIUI 12 пользователям предложен обновлённый интерфейс улучшенной анимацией и более продвинутой тёмной темой оформления. В обновлении также повышен уровень безопасность и добавлены новые версии фирменных приложений Xiaomi. Топовые модели Xiaomi Mi 10 и Poco F2 Pro, работающие на базе процессора Snapdragon 865, получат поддержку суперобоев с анимацией, плавно переходящей с экрана блокировки на стартовый экран. У Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro появятся анимированные иконки приложений.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru