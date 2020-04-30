На этой неделе компания Xiaomi выпустила бета-версию обновления MIUI 12, одним из самых крутых и заметных нововведений в котором стало появление функции Super Wallpaper. Это так называемые суперобои, с которыми можно взаимодействовать интерактивно даже на выключенном экране.
Энтузиасты с сайта XDA Developers, смогли достать APK-файл Super Wallpaper из MIUI 12 и портировать его на другие смартфоны. Главное требование — на устройстве должна быть установлена версия Android не ниже 8.1 Oreo.
ZIP-архив с APK-файлом Super Wallpaper занимает около 300 мегабайт. В приложении содержится два вида суперобоев — с Землёй и Марсом. После установки этого приложения они появляются в стандартных настройках обоев на смартфоне.
На некоторых смартфонах суперобои Xiaomi не появляются. В этом случае рекомендуется установить из Play Маркета приложение Обои от Google — они должны появиться в нём.
Скачать APK-файл Super Wallpaper можно с сайта XDA Developers. Перед установкой необходимо зайти в системные настройки и разрешить инсталляцию приложений из неизвестных источников.
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