Обзор TWS-наушников CaseGuru CGPods 2024. Достойный конкурент Marshall и Sennheiser?





В конце 2023 года тюменский бренд CGPods представил свои новые флагманские TWS-наушники модели CGPods Beat. Это первые наушники в линейке тюменцев, в которых используются самые современные кодеки aptX Adaptive и LC3. Плюс продвинутая гибридная система шумоподавления.



Тюменцы называют свои новые наушники истинно аудиофильскими и заявляют, что это настоящий флагман в мире звука. Причем флагман бюджетный. Очень громкое заявление! Проверим, насколько оно соответствует действительности. И действительно ли CGPods Beat такие хорошие наушники?



Дизайн



Сначала о дизайне новых «тюменцев». Наушники CGPods Beat продаются в двух цветах: белом и темно-синем. В этом обзоре рассмотрим именно второй вариант.



Начнем с кейса. Открывается и закрывается футляр с приятным звуком – настоящий анти-стресс. По ощущениям напоминает пупырчатую пленку. Поверхность кейса матовая.







Внутри кейса тюменские блютуз-наушники 2024 удерживаются при помощи магнитных креплений. Сами магниты довольно сильные. CGPods Beat не вываливаются из открытого футляра даже после тряски «вверх ногами» с открытой крышкой.



Заряжаются новые CGPods Beat через современный разъем Type-C – весьма удобно. Хотя этим решением уже сложно кого-то удивить.







CGPods Beat выполнены в привычном форм-факторе с ножкой а-ля AirPods. Сами по себе тюменские блютуз-наушники очень легкие – каждый весит всего по 4 грамма, что очень мало. Для сравнения: те же AirPods Pro 2 весят по 5,3 грамма – на треть тяжелее «тюменцев». Забегая вперед скажу, что новые наушники CGPods уделывают «американцев» по качеству звучания и автономности.



Форма «капелек» новых CGPods весьма эргономична. Наушники сидят очень комфортно и не выпадают даже при сильном раскачивании головой из стороны в сторону и вверх-вниз. Проверено в ходе изнурительной кардио-тренировки.







Благодаря форме и своей легкости CGPods Beat почти не ощущаются в ушах даже при длительном использовании. То есть 3 часа во время прослушивания музыки уши вообще ничего не напрягало.



Управление в CGPods Beat сенсорное и интуитивно понятное. Сами сенсоры срабатывают на прикосновения – не нужно стучать пальцем по наушникам в ожидании отклика. И главное – практически нет ложных срабатываний даже на капли пота. Здесь все точки над i тоже помогла расставить как раз кардио-тренировка. За 2 часа и около 28 нажатий ложных срабатываний было всего два.



Тюменцы гарантируют, что новые флагманские CGPods – максимально температуро-стойкие наушники и легко выдержат жару и мороз. Насчет жаркой погоды и аномальных северных морозов сложно сказать, но при –20 °С CGPods Beat вообще не лагают. Тестировались в течение нескольких морозных дней в Москве в начале февраля 2024 – никаких проблем! В мороз тюменские наушники ведут себя точно также, как и при комнатной температуре.



Функциональность и автономность



Теперь о том, что у тюменских TWS-наушников внутри. Для соединения используется Bluetooth 5.3. Размер динамиков в CGPods Beat – 10 мм. Частотный диапазон – от 20 Гц до 20 кГц, как в тех же флагманских Marshall Motif II с ценником 20 000 рублей.



Тюменцы заявляют, что новые CGPods могут играть до 6 часов в режиме воспроизведения и до 70 часов вместе с кейсом. В реальности цифры почти не отличаются от тех, что на бумаге: около 5 часов 30 минут в режиме воспроизведения и около 70 часов вместе с кейсом. И это достойно уважения.



У тех же AirPods показатели гораздо ниже: до 5 часов 30 минут в режиме воспроизведения и до 30 часов вместе с кейсом.



Заряжаются тюменские TWS-наушники довольно быстро – с 0 до 100% всего за 1 час 20 минут.







Звук и шумоподавление



Собственно, о главной фишке наушников – самых современных кодеках Qualcomm AptX Adaptive и LC3. Таких же, как в последних моделях TWS-наушников Sennheiser, Anker и Marshall.



Специально слушали музыку днями и ночами напролет. При этом музыку абсолютно разную, не ограниченную одним жанром или эпохой. И теперь делимся впечатлениями.



Звук в новых CGPods Beat достаточно чистый и детализированный. Тюменский бренд заявляет, что его можно сравнить с игрой целого оркестра. Так прямо и говорят: «Первые в мире наушники-оркестр!» (дословная цитата из рекламы). Скажу честно, некоторое преувеличение, но от правды недалеко. В реальности звучание действительно объемное и многомерное. Хотя, на мой вкус, на каких-то композициях не хватает ярко выраженной басовитости. Но среднестатистически неплохо звучат все жанры: от классической музыки до хип-хопа и тяжелого рока, от старенького лампового джаза до жесткого драм-н-бейса.



А еще для контраста откопали среди старого хлама дешевые китайские наушники (лучшие наушники-вкладыши времен студенчества) и послушали пару треков в них. Точнее, пытались послушать. После тюменской новинки это была настоящая пытка. Вот тут прогресс слышен, как говорится, невооруженным ухом. Если в новых CGPods можно прочувствовать каждую звуковую дорожку и каждый инструмент, то в «китайцах» все сливается в одну сплошную звуковую кашу. Так что если новые CGPods – наушники-оркестр, то дешевые «китайцы» – расстроенные наушники-балалайка с одной струной.







Идем дальше. Тюменский производитель заявляет о самой современной гибридной системе шумоподавления, которая улавливает и отсекает любые внешние звуки. Для этого у новых CGPods в каждом наушнике по 3 микрофона. Тоже решили затестить. В качестве площадки для эксперимента выбрали, конечно же, метро. Надо сказать, что «шумодав» действительно хороший. Прослушиванию музыки ничего не мешало. Здесь тоже можно поставить плюс. Проверено: функция есть, работает без нареканий.



Итоги







Стоят новые CGPods Beat 10 000 руб. Много ли это по сравнению с другими TWS-наушниками 2024? Вроде бы многовато. Стандартные тюменские модели стоят по 6-7 тысяч. А тут сразу на 50% больше. Но вот после реального использования такая цена на новую модель выглядит более адекватной. Все-таки качество звучания тут принципиально иное, чем в базовых недорогих наушниках. Видно, что тюменцы заморочились именно на качестве звука.



И все-таки какие беспроводные наушники лучше: тюменские или зарубежные? Если сравнивать новинку CaseGuru с лучшими наушниками-вкладышами от Sennheiser и Marshall (с такими же крутыми кодеками), то у топовых брендов аудиофильские модели стартуют от 20 000 рублей. Согласитесь, разница аж в два раза – довольно существенная причина посмотреть в сторону новой модели тюменцев.



Неожиданно, но новые тюменские наушники приятно удивили. На мой взгляд, CGPods Beat вполне подходят для тех, кому хочется по-настоящему объемного, чистого и детализированного звука. Но при этом жалко денег на топовые, проверенные временем хорошие наушники Sennheiser и Marshall. Эдакая неплохая бюджетная альтернатива в 2024 году. Ну а какие беспроводные наушники выбрать – каждый для себя решает сам.



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