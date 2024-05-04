Apple собирает досье на каждого. Ох, сколько там всего!

Пользователь «Хабра» ZonD80 проживает в одной из стран Евросоюза и воспользовался возможностями законодательства GDPR, позволяющего истребовать у Apple все собранные о нём данные. Он был удивлён объёмом и разнообразностью информации, которую бережно держит у себя эта компания. Apple декларирует, что старается хранить минимальное количество данных, необходимых для работы сервисов, но на деле большая часть информации о пользователях и их действиях вряд ли служит этим целям (хотя возможно, что что-нибудь из этого пригодится в будущем).
Досье включает в себя идентификатор DSPersonID — порядковый номер, под которым пользователь зарегистрировал аккаунт Apple ID, с датой его создания, ФИО, типом платёжной карты, адресом доставки, номером телефона и ещё несколькими десятками полей с другими идентификационными данными. Также доступна вся история изменений сведений в Apple ID не ранее чем с 2010 года. Кроме того, хранится информация обо всех устройствах, принадлежащих или принадлежавших пользователю, в том числе тех, от которых он уже отвязал свой Apple ID (например, при продаже другому человеку). В одном из файлов самая старая первая датируется 2019 годом, а в другой есть и более старые — опять же, с 2010 года.
Apple держит у себя информацию о действиях пользователя в различных сервисах: история прослушиваний и добавления треков и релизов в коллекцию Apple Music, изменения счётчика друзей в Game Center, история всех покупок и биллинг-адресов в App Store и iTunes с 2010 года. Наиболее примечателен набор данных о действиях в App Store. Apple тщательно протоколирует почти всё, что пользователь делает в магазине: куда нажимает, как долго находится на странице и сколько времени думает перед тем, как приобрести приложение или игру.
ZonD80 удивился, что Apple не прислала ему информацию о его активности в качестве зарегистрированного разработчика. Кроме того, он сомневается в том, что в полученных им файлах содержатся все собранные о нём данные. Дело в том, что он создал утилиту, которая под джейлбрейком логирует трекеры Apple, и выяснил, что компания следит за действиями пользователя как в операционной системе, так и почти во всех приложениях (то же самое недавно подтвердил немецкий журналист). Он направил запрос по этому поводу и обещает поделиться ответом.
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