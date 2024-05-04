Apple собирает досье на каждого. Ох, сколько там всего!

Александр


Пользователь «Хабра» ZonD80 проживает в одной из стран Евросоюза и воспользовался возможностями законодательства GDPR, позволяющего истребовать у Apple все собранные о нём данные. Он был удивлён объёмом и разнообразностью информации, которую бережно держит у себя эта компания. Apple декларирует, что старается хранить минимальное количество данных, необходимых для работы сервисов, но на деле большая часть информации о пользователях и их действиях вряд ли служит этим целям (хотя возможно, что что-нибудь из этого пригодится в будущем).

Досье включает в себя идентификатор DSPersonID — порядковый номер, под которым пользователь зарегистрировал аккаунт Apple ID, с датой его создания, ФИО, типом платёжной карты, адресом доставки, номером телефона и ещё несколькими десятками полей с другими идентификационными данными. Также доступна вся история изменений сведений в Apple ID не ранее чем с 2010 года. Кроме того, хранится информация обо всех устройствах, принадлежащих или принадлежавших пользователю, в том числе тех, от которых он уже отвязал свой Apple ID (например, при продаже другому человеку). В одном из файлов самая старая первая датируется 2019 годом, а в другой есть и более старые — опять же, с 2010 года. 

Apple держит у себя информацию о действиях пользователя в различных сервисах: история прослушиваний и добавления треков и релизов в коллекцию Apple Music, изменения счётчика друзей в Game Center, история всех покупок и биллинг-адресов в App Store и iTunes с 2010 года. Наиболее примечателен набор данных о действиях в App Store. Apple тщательно протоколирует почти всё, что пользователь делает в магазине: куда нажимает, как долго находится на странице и сколько времени думает перед тем, как приобрести приложение или игру.

ZonD80 удивился, что Apple не прислала ему информацию о его активности в качестве зарегистрированного разработчика. Кроме того, он сомневается в том, что в полученных им файлах содержатся все собранные о нём данные. Дело в том, что он создал утилиту, которая под джейлбрейком логирует трекеры Apple, и выяснил, что компания следит за действиями пользователя как в операционной системе, так и почти во всех приложениях (то же самое недавно подтвердил немецкий журналист). Он направил запрос по этому поводу и обещает поделиться ответом.
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Комментарии

Dmitriy
+916
Dmitriy
Пф, как м все остальные. У меня на компе стоит софт от Oculus (шлема) и это софт ВСЕГДА что то шлет, вне зависимости от того, что их магазином я не пользуюсь и шлем не всегда подключён. Заблочены ему коннекты конечно но всё же Ну да, это фб, они всё собирают и продают.
А китайцы в разы больше собирают.
Такова реальность ныне.
час назад в 17:08
#
+228
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Да сейчас любая шарашка собирает и уже имеет всю эту инфу , любой инет магазин итд.
час назад в 17:33
#
+1068
iron-i
Кто бы сомневался...)
часов назад в 18:05
#
ierom
+105
ierom
...читают наверно животы надрывают)) а мне как то по барабану)))
56 минут назад
#
+156
horizon
Начинаешь задумываться над тем что власти РФ требуют хранить все данные здесь...
40 минут назад
#
+393
Gandalf2021 horizon
Они совсем для других целей это требуют… ФБР тебе в дверь в РФ не постучит, в отличие от местных…
28 минут назад
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