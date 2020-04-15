Компания OnePlus представила свою флагманскую серию смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro. Устройства получили достойные характеристики и привлекательный дизайн. Помимо этого, возникает вопрос, а насколько новинки прочны? На него, как обычно, отвечает YouTube-блогер Зак Нельсон с канала JerryRigEverything.
Смартфон OnePlus 8 Pro отлично показал себя в скретч-тесте, а это означает, что ему для его корпуса не должны быть страшны монеты или ключи от машины в вашем кармане. Что касается теста на сгибание, то устройство его отлично проходит, продемонстрировав незначительный изгиб, трещин и других повреждений не появилось.
По итогу теста от JerryRigEverything модель OnePlus 8 Pro выглядит довольно прочным устройством с надежной конструкцией.
Смартфон OnePlus 8 Pro отлично показал себя в скретч-тесте, а это означает, что ему для его корпуса не должны быть страшны монеты или ключи от машины в вашем кармане. Что касается теста на сгибание, то устройство его отлично проходит, продемонстрировав незначительный изгиб, трещин и других повреждений не появилось.
По итогу теста от JerryRigEverything модель OnePlus 8 Pro выглядит довольно прочным устройством с надежной конструкцией.
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Не понимаю фанатов OnePlus, стоимость как у конкурентов, железо тоже самое, а вот софт оставляет желать лучшего имхо