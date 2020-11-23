Сайт Huawei Central поделился графиком выпуска обновления EMUI 11 для смартфонов и планшетов Huawei во всём мире, включая Россию. В нашей стране апдейты будут выходить тогда же, когда и в Африке и на Ближнем Востоке.
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EMUI 11 добавляет смартфонам поддержку Always-on Display с постоянным отображением времени на экране, улучшенную функцию Multi Window (разделение экрана с несколькими окнами), синхронное редактирование заметок одновременно с разных устройств одновременно и более гладкую анимацию переходов. Подробнее об этом обновлении вы можете прочитать на нашем сайте.
Ранее представители Huawei говорили, что на те смартфоны, которые обновятся до EMUI 11 или будут изначально выпущены с этой версией фирменной оболочки, можно будет установить собственную операционную систему компании — HarmonyOS. Huawei создаёт HarmonyOS максимально совместимой с Android, благодаря чему разработчики смогут с лёгкостью портировать свои проекты с одной платформы на другую, внося в код лишь незначительные изменения. Модификация HarmonyOS для смартфонов станет доступна разработчикам приложений к концу 2020 года, тогда же будут выпущены инструменты для создания и портирования приложений и игр. Обычные пользователи смогут переходить с Android на HarmonyOS начиная с января или февраля 2021 года.
На китайском рынке эта операционная система носит другое название — Hongmeng OS. Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, но продолжает выпускать смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты.
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