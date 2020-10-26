What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.



I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 24, 2020







Появились изображения, на которых видно, что краска на краях iPhone 12 облезла. Также на опубликованных снимках демонстрируется, что такая проблема возникла не только в одном месте.Фотографиями поделился китайский блогер Ли Фэн. Он сделал изображения недавно анонсированных флагманов в официальных офлайн-магазинах Apple. Глядя на снимки отлично видно, как краска отслаивается, что по мнению автора фото, связано с частыми прикосновениями. Это вполне справедливое замечание, поскольку после презентации серии iPhone 12 магазины посетило огромное количество людей, которые хотели опробовать устройство.Помимо этой ситуации, Макс Вайнбах (журналист сайта Android Police) опубликовал в своем твиттере серию постов о том, что его новый iPhone 12 Pro треснул, хотя он не ронял его и не подвергал каким-либо механическим воздействиям. На фото видна трещина, идущая вдоль корпуса через модуль камеры.Проблема Макса была решена. Служба поддержки Apple заменила устройство. Тем не менее, покупая смартфон стоимостью около 1000 долларов, не хотелось бы сталкиваться с подобными ситуациями. Все желающие уже приобрели iPhone 12 и 12 Pro на старте, поэтому в ближайшее время в сети начнут появляться сообщения о качестве новинок.