Надежный инсайдер L0vetodream сообщил в своем твиттере, что Macbook с новым дизайном, которые ожидаются во второй половине 2021 года будут запущены с чипами Apple M1 и Intel. Своим кратким сообщением он дополнил прогноз аналитика Минг-Чи Куо по поводу обновленной линейки.
Таким образом можно сделать вывод, что изменения дизайна MacBook, ожидаемые во второй половине 2021 году затронут не только модели на базе процессора собственной разработки, а также коснутся модельного ряда с чипами Intel.
Apple недавно выпустила первый модельный ряд компьютеров Mac с M1 в который вошли, MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Mac mini. Все они демонстрируют лучшую производительность в тестах по сравнению с аналогами на процессорах Intel. На фоне этого заявление L0vetodream выглядит любопытно, поскольку, учитывая прогноз Куо, до выхода новой линейки еще как минимум более чем полгода, а это означает, что у Apple есть время еще больше улучшить производительность и эффективность своего чипа.
Объявляя о переходе на процессоры собственно разработки на WWDC в июне, Apple заявила, что этот процесс займет около двух лет и новые Mac на Intel всё еще находятся в стадии разработки. Возможно, компания сначала переведет на M1 сначала всю линейку ноутбуков MacBook, поскольку для Mac Pro и iMac потребуется некоторое время, чтобы нарастить производительность собственного чипа.
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