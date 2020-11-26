По данным журналиста Джона Проссера, компания Apple собирается выпустить экспериментальную модель iPhone, лишённую порта для проводной зарядки. Эту информацию он получил от инсайдера.
Многие пользователи ждут, когда Apple откажется от порта Lightning в iPhone в пользу USB Type-C (как уже произошло в случае с некоторыми моделями iPad), но этого может так и не случиться. Проссер полагает, что в 2021 году компания выпустит по меньшей мере одну модель вообще лишённую зарядного разъёма. Заряжать его можно будет только с помощью беспроводной зарядки, в том числе из линейки MagSafe.
Этой осенью Apple представила множество зарядных аксессуаров под возрождённым брендом MagSafe, они выпускаются не только самой компанией, но и несколькими сторонними производителями. Среди них есть адаптеры для одновременной зарядки двух устройств (смартфона и часов). Особенность этих аксессуаров заключается в наличии магнитов, которые позволяют более точно разместить смартфон на катушке индуктивности, тем самым увеличивая эффективность передачи энергии.
Джон Проссер также рассказал в своём твиттере об одном из улучшений, которое получат устройства линейки iPhone 13 в следующем году. У них появится экран с частотой обновления 120 Гц. Такой экран мог быть у iPhone 12, но Apple сделала выбор в пользу другой инновационной технологии — поддержки 5G. По слухам, добавить одновременно 120 Гц и 5G компания не решилась из-за опасений того, что это слишком негативно скажется на времени автономной работы устройств.
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Но на данный момент это будет не удобно, или постоянно носить с собой MagSafe или PowerBank беспроводной.
Вот если остальные производители подтянутся, и MagSafe будет появляться на других устройствах, тогда про обычные провода можно будет забыть.