Бабульки из «Отрядов Путина» выложили на YouTube новый ролик. Они отстали от Clubhouse за неактуальностью и набросились на гораздо более трендовую вещь — поп-ит.



Одна из старушек держит в руках поп-ит и вещает о том, что эта игрушка изначально была придумана для слаборазвитых и слабоумных, а сейчас продаётся повсеместно. Дети, вместо того, чтобы сесть за учебники или пианино, трут и мнут её (игрушку, а не старушку). Затем она сделала вывод, что поп-ит приводит к отуплению, и внезапно вспомнила (или придумала) чьё-то высказывание на Валдайском форуме. Якобы кто-то сказал, что детям достаточно учиться три класса, чтобы уметь читать до ста. Сразу после этого якобы и появились такие игрушки, так что вывод напрашивается сам собой.





Это они ещё не знают про симпл-димпл.







