7 июня 2021 года Apple показала немало интересных функций, связанных с конфиденциальностью. Например, в iOS 15 любой пользователь сможет увидеть, какеи данные собирает то или иное приложение в реальном времени, а Safari для мобильных гаджетов обзавелся отчетом о конфиденциальности. Однако это далеко не всё. Чем-то совершенно новым для компании стала новая подписка iCloud+: впервые Apple предлагает подписаться не на контент, а на приватность.
Суть iCloud+ заключается в следующем: помимо основной подписки на «яблочное» облачное хранилище, компания предоставит несколько функций, которые помогут пользователю защититься от слежки со стороны третьих лиц. В частности, функция iCloud Private Delay будет шифровать весь трафик, исходящий из вашего устройства, чтобы никто не мог его перехватить и использовать в черных целях.
Происходит это так: iCloud Private Delay отправляет весь исходящий трафик на выделенный сервер Apple; попадая туда, он «освобождается» от вашего IP-адреса (иными словами — обезличивается), после чего отправляется на следующий сервер, который обслуживает сторонняя компания. Там пакету данный назначается рандомный IP-адрес, после чего трафик отправляется туда, куда он был направлен изначально.
В этой схеме продумано всё — сама Apple не будет знать, что внутри пакетов, а сторонние фирмы не увидят реальный IP-адрес пользователя. Сообщается, что iCloud Private Delay будет доступен всем пользователям платной подписки на iCloud Drive, при этом цена не изменится.
Однако есть нюанс. Эта функция не будет работать на территории нескольких стран:
- Китай
- Беларусь
- Колумбия
- Египет
- Казахстан
- Саудовская Аравия
- Южная Африка
- Туркменистан
- Уганда
- Филиппины.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Это как запереть дверь уже после того, как вас ограбили.
В общем органам власти эта подписка никак не помешает, а на счёт других возможно да)))