Музыкальный сервис Spotify анонсировал выпуск первого в своей истории гаджета. Это музыкальный проигрыватель Car Thing, предназначенный для использования в автомобиле.
Car Thing похож на планшет и может использоваться отдельно или крепиться к приборной панели (в комплекте несколько видов держателей). Он поддерживает как сенсорное управление прикосновениями к экрану, так и голосовое управление с помощью запущенного недавно ассистента Hey Spotify. С помощью специального колёсика можно прокручивать и выбирать плейлисты, а также запускать воспроизведение музыки.
Spotify планирует продавать Car Thing за 80 долларов, но дата появления этого гаджета в продаже неизвестна. Обладатели премиум-подписки на Spotify в США смогут получить его бесплатно (сколько гаджетов будет роздано, не сообщается). Не исключено, что плеер останется эксклюзивом для США и не будет продаваться в других странах.
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