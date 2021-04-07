На iPhone и Android стало на одного голосового ассистента больше. Начиная с сегодняшнего дня некоторые пользователи смогут сказать «Привет, Spotify» при открытом приложении сервиса для запуска воспроизведения трека, альбома или плейлиста.
Ранее эта функция тестировалась в течение некоторого времени и теперь она начала массово развертываться для пользователей мобильных устройств. Журналисты сайта 9to5Mac опробовали новую возможность и подтверждают, что она работает только при открытом приложении.
Поскольку функция только начинает разворачиваться, еще не у всех пользователей есть к ней доступ. Как включить её:
- Нажмите значок настроек на главном экране Spotify.
- Перейдите в раздел голосовых взаимодействий.
- Включите опцию «Привет, Spotify» (Hey Spotify).
За последние несколько месяцев Spotify объявила о нескольких нововведениях, среди которых реализация подписки HiFi, объединение музыки и подкастов на одной странице, а также обновление дизайна приложений для iOS, Mac и веб-версии.
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