Нажмите значок настроек на главном экране Spotify.

Перейдите в раздел голосовых взаимодействий.

Включите опцию «Привет, Spotify» (Hey Spotify).







На iPhone и Android стало на одного голосового ассистента больше. Начиная с сегодняшнего дня некоторые пользователи смогут сказать «Привет, Spotify» при открытом приложении сервиса для запуска воспроизведения трека, альбома или плейлиста.Ранее эта функция тестировалась в течение некоторого времени и теперь она начала массово развертываться для пользователей мобильных устройств. Журналисты сайта 9to5Mac опробовали новую возможность и подтверждают, что она работает только при открытом приложении.Поскольку функция только начинает разворачиваться, еще не у всех пользователей есть к ней доступ. Как включить её:Теперь, когда запущено приложение, с помощью пробуждающей команды вы сможете управлять воспроизведением без рук. Такая возможность может полезна, например, за рулем. Эта новая функция является дополнением к функции голосового поиска для владельцев подписки Premium. Стоит отметить, что новая возможность может быть пока недоступна в некоторых регионах.За последние несколько месяцев Spotify объявила о нескольких нововведениях, среди которых реализация подписки HiFi, объединение музыки и подкастов на одной странице, а также обновление дизайна приложений для iOS, Mac и веб-версии.