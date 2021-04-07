Spotify

На iPhone и Android стало на одного голосового ассистента больше. Начиная с сегодняшнего дня некоторые пользователи смогут сказать «Привет, Spotify» при открытом приложении сервиса для запуска воспроизведения трека, альбома или плейлиста.

Ранее эта функция тестировалась в течение некоторого времени и теперь она начала массово развертываться для пользователей мобильных устройств. Журналисты сайта 9to5Mac опробовали новую возможность и подтверждают, что она работает только при открытом приложении.

Поскольку функция только начинает разворачиваться, еще не у всех пользователей есть к ней доступ. Как включить её:
  • Нажмите значок настроек на главном экране Spotify.
  • Перейдите в раздел голосовых взаимодействий.
  • Включите опцию «Привет, Spotify» (Hey Spotify).
Теперь, когда запущено приложение, с помощью пробуждающей команды вы сможете управлять воспроизведением без рук. Такая возможность может полезна, например, за рулем. Эта новая функция является дополнением к функции голосового поиска для владельцев подписки Premium. Стоит отметить, что новая возможность может быть пока недоступна в некоторых регионах.

За последние несколько месяцев Spotify объявила о нескольких нововведениях, среди которых реализация подписки HiFi, объединение музыки и подкастов на одной странице, а также обновление дизайна приложений для iOS, Mac и веб-версии.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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