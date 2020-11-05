





LG будет поставлять Apple дисплеи miniLED для новых iPad Pro, запуск которого запланирован на первый квартал 2021 года. Корейский производитель начнет массовое производство экранов в конце этого года. Об этом сообщает сайт Macrumors со ссылкой на корейское издание ETNews.Технология miniLED обеспечивает большинство тех же преимуществ, что и у OLED, не исключая высокий показатель яркости и контрастности, а также повышенную энергоэффективность. Ранее на iPad Pro с новыми экранами уже указывали многочисленные слухи. По словам аналитика Минг-Чи Куо, новый планшет получит чип A14X, 5G и экран с диагональю 12,9 дюйма.Apple в последний раз обновляла iPad Pro в марте, но это был незначительный апдейт с новыми функциями, среди них чип A12Z Bionic, который по сути является чипом A12X с включенным дополнительным графическим ядром, сверхширокоугольная камера и датчик LiDAR. В сегодняшнем отчете утверждается, что купертиновцы также планируют использовать дисплеи miniLED в будущих моделях MacBook и iMac.