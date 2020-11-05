





Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет производителей и ритейлеров электроники, включая Apple) попросили Минцифры не поддерживать проект закона о магазинах приложений депутата Госдумы от «Справедливой России» Федота Тумусова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.Напомним, Тумусов внес в Госдуму законопроект, согласно которому владелец или правообладатель операционной системы не может ограничивать или запрещать установку на устройства стороннего магазина приложений. В тексте документа также предусматривается, что владелец магазина может взимать с разработчиков комиссию не более 20%. Сейчас в App Store и Google Play взимается комиссия в размере 30 процентов. Законопроект прошел согласование в профильном комитете и будет рассмотрен Госдумой в феврале 2021 года.Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что инициатива выглядит как очередная попытка начать регулировать то, что этого не требует. Если она будет принята, то в результате Apple может покинуть российский рынок и часть оставшихся не у дел iOS-специалистов перейдет на работу в западные компании.Помимо этого, эксперты также сошлись во мнении, что вопрос свободы выбора маркетплейса приложений выглядит спорным, поскольку с одной стороны — это новые каналы дистрибуции, с другой — потенциальные проблемы со стороны серого контента. Также не стоит отрицать, что инициатива верная, потому что в США и Евросоюзе появляются вопросы к владельцам магазинов приложений.