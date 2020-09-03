realme 7 (6 + 64 ГБ) — 14 999 рупий (примерно 15 400 рублей)

realme 7 (8 + 128 ГБ) — 16 999 рупий (примерно 17 400 рублей)

realme 7 Pro (6 + 128 ГБ) — 19 999 рупий (примерно 20 500 рублей)

realme 7 Pro (8 + 128 ГБ) — 21 999 рупий (примерно 22 600 рублей)







Компания realme анонсировала выпуск двух новых смартфонов realme 7 и 7 Pro. Они относятся к средней ценовой категории, но некоторые их характеристики близки к флагманским.realme 7 получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и защитой стеклом Gorilla. В смартфоне используется процессор MediaTek Helio G95, 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, накопитель UFS 2.1 объёмом 64 или 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки Dart Charge.В realme 7 Pro используется AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и защитой стеклом Gorilla, процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтный накопитель. Аккумулятор обладает ёмкостью 4500 мАч и заряжается от 65-ваттного адаптера SuperDart всего за 34 минуты.Оба смартфона оснащены основной камерой с четырьмя сенсорами: главный Sony IMX682 с разрешением 64 Мп, ультраширокий 8 Мп с углом охвата 119 градусов, монохромный 2 Мп и макро 2 Мп. Камера поддерживает съёмку видео с разрешением 4K и множество различных режимов, включая SloMo с разрешением Full HD на 120 кадрах в секунду.В realme 7 установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера с сенсором Sony IMX471, а у realme 7 Pro 32-мегапиксельный модуль с углом охвата 85 градусов и поддержкой HDR, портретного режима, бьютификации с использованием системы искусственного интеллекта и SloMo с частотой 120 кадров в секунду.Что касается сканеров отпечатков пальцев, то у модели realme 7 такой датчик установлен в боковую кнопку включения, а у realme 7 Pro он встроен в экран. Оба смартфона поддерживают 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth (5.0 у realme 7 и 5.1 у realme 7 Pro) и GPS, а также обладают портом USB Type-C и 3,5-мм аудиовыходом.realme 7 и 7 Pro поступили в продажу в Индии и скоро появятся в некоторых других странах. Цены: