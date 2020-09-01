Компания realme представила новый смартфон V3 5G. Его отличительная особенность — поддержка сетей связи пятого поколения при более чем доступной цене.
realme V3 5G оснащён 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600×720 пикселей, процессором MediaTek Dimensity 720 со встроенным 5G-модемом, тройной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основной достался 13-мегапиксельный модуль с двумя вспомогательными датчиками для улучшения съёмки.
Что примечательно, примерно год назад был выпущен смартфон iQOO Pro 5G, который стоил 535 долларов и считался на тот момент самым доступным с поддержкой 5G. Всего за год минимальная цена 5G-смартфонов снизилась в пять раз.
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Длятлыьчнызтпольщоыатедей 5Г пока не нужно. А разработчикам наверное поможет.
В Лия в разных странах разные частоты. Нет универсального решения как для лте и 3Г