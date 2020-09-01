









Компания realme представила новый смартфон V3 5G. Его отличительная особенность — поддержка сетей связи пятого поколения при более чем доступной цене.realme V3 5G оснащён 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600×720 пикселей, процессором MediaTek Dimensity 720 со встроенным 5G-модемом, тройной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основной достался 13-мегапиксельный модуль с двумя вспомогательными датчиками для улучшения съёмки.Базовая версия realme V3 5G обладает 6 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтным накопителем. Она будет стоить 147 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет 10 800 рублей. Также будут выпущены модификации 6 + 128 ГБ и 8 + 128 ГБ за 205 и 235 долларов. Продажи должны начаться в ближайшие недели.Что примечательно, примерно год назад был выпущен смартфон iQOO Pro 5G, который стоил 535 долларов и считался на тот момент самым доступным с поддержкой 5G. Всего за год минимальная цена 5G-смартфонов снизилась в пять раз.