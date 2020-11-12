iPhone 12 mini — самый доступный и самый необычный смартфон из новых. В прошлом году iPhone 11 считался выбором по умолчанию, он же был самым доступным. В этом году наиболее низкая цена — у 12 mini, и он крайне специфичный.

Помимо этого, с одинаковыми параметрами процессора и камеры смартфоны могут отличаться друг от друга автономностью. Кроме того, компактные устройства нуждаются в осмыслении, почти весь контент потребляется с экрана смартфона, поэтому дисплей должен быть большим. Разберем подробнее.

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Идеальный айфон для владельцев старых моделей

В модельном ряде iPhone по позиционированию 12 mini ближе всех SE (2020), он создан именно для не желающих расставаться с привычным. Этим летом SE (2020) стал самым популярным смартфоном в мире, а осенью — вторым после iPhone 11. Он актуален, но при этом по возможностям на фоне 11 сильно урезан. 12 mini решает эту проблему.

С SE (2020) вы получаете прежний корпус, а тут актуальный — с тонкой рамкой и «челкой», без обширной мертвой зоны на передней панели. Логично, что они и стоят разных денег — за актуальное железо и корпус с кнопкой «Домой» нужно заплатить от 40 000 рублей, за современный с вырезом — от 60 000 рублей.

Корпус: да это же iPhone 5S

По размерам iPhone 12 mini схож с SE второго поколения, 8, 7, 6S и 6. Тактильно он напоминает iPhone 5S — компактный корпус, острые края. Первое впечатление после распаковки и активации: кажется, я вернулся в 2013 год!

С точки зрения продолжения линейки это идеальное устройство. По размерам и дизайну он повторяет лучшие особенности предшественников: габариты iPhone 8 (и других моделей в таком дизайне) и дизайн 5S. Вам не придется привыкать к новому и первое время испытывать неудобство.

С точки зрения эргономичности это решение также удачное. Устройство легко влезает в карман, большим пальцем легко достать до любой части экрана, нет опасений за то, что аппарат выскользнет из руки.

Экран хорош и на фоне предшественников, и на фоне конкурентов

Для пользователей старых моделей самое важное — отказ от широкой рамки. Это позволило разместить экран на 5,4 дюйма в корпус, по размерам почти идентичный iPhone 8.

С точки зрения всего мобильного рынка экран интересен программными возможностями. Например, с True Tone экран меняет цветовую температуру в зависимости от условий пользования. Благодаря этой технологии цветопередача экрана 12 mini и других моделей iPhone одна из лучших в мире.

Единственный недостаток экрана 12 mini и всей серии — частота обновления 60 Гц. Apple проигнорировала тренд года и не добавила 90 Гц или 120 Гц, а так изображение становится плавнее.

Камера: управление то же, результат кардинально другой

iPhone 12 mini получил ту же камеру, что и 12. Те же два модуля, разрешение — 12+12 Мпикс, апертура f/1,6 + f/2,2. Мы уже рассказали о ней подробно в обзоре iPhone 12, эта работает абсолютно также.

В 12 mini больше интересно управление с точки зрения пользователя старого айфона. Вы получите в разы больше пользовательского опыта, не совершая больше действий, чем на предыдущем устройстве. Управление камерой абсолютно то же: в любых условиях чтобы сделать качественный снимок и использовать максимум возможностей, достаточно задействовать одну кнопку спуска затвора.















Примеры ночных фото на iPhone 12 mini. Без потери качества снимки доступны в облаке.

При этом, количество режимов съемки увеличилось многократно. Теперь здесь есть Smart HDR, Deep Fusion, ночной режим. Все они активируются автоматически — камера анализирует условия съемки и в зависимости от них сама включает нужный.

Итог

iPhone 12 mini — идеальный смартфон для владельцев моделей, вышедших три года назад и ранее. Им почти не придется привыкать к новому, самые мелочи: отвыкнуть от «Домой» и принять увеличенный экран.

В остальном привычки сохранятся, а пользовательского опыта будет в разы больше. Например, камера по-прежнему управляется одной кнопкой, только система теперь подбирает разные режимы и делает фотографии лучше, а вы при этом не применяете усилий.

Массовым смартфон вряд ли станет, модели с большими экранами актуальнее, потому что на смартфонах потребляют все больше контента. Этот нишевый смартфон. Своей аудитории он подойдет идеально.





