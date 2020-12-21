Нужен недорогой и практичный подарок к Новому году? Смотрите на гаджеты, входящие в экосистемы умного дома.







А если из многочисленных продуктов остановить выбор на камерах видеонаблюдения, есть шанс успеть купить классный продукт со значительной скидкой. Imilab C20 при указании промокода C20US6 будет стоить менее полутора тысяч рублей (а если точнее, 1450 руб). При этом из-за низкой цены на компромиссы по функциональности идти не придется.Промо-ролик отлично демонстрирует возможности камеры, однако расскажем все это еще и в тексте. Imilab C20 обеспечивает панорамный обзор в 360 градусов благодаря возможности поворота в любом направлении. Для некоторых планировок квартир или офисов это огромное преимущество, поскольку удачно выбранное место крепления камеры на потолке, стене или горизонтальной поверхности обеспечит максимальный обзор в любых направлениях. Как следствие, получится обойтись минимальным количеством камер для наблюдения за всей необходимой территорией.

Камера оснащена 2 Мп сенсором с ночным режимом (инфракрасной подсветкой) для получения качественной картинки даже с минимальным количеством источников света или при их отсутствии. Угол обзора по вертикали/горизонтали составляет 105°. Запись видео происходит с разрешением HD 1080p, причем используется кодирование H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), то есть высокое качество изображения при экономичном использовании памяти. Для хранения видео используется облачный сервис или карта формата мicroSD до 64 Гбайт. Потоковая передача видео в фирменном приложении imilab происходит по Wi-Fi в диапазоне частот 2,4 ГГц. Поддержки пятигигагерцовых сетей нет, но это распространенная практика в гаджетах умного дома.

Из интересных особенностей камеры Imilab C20 также стоит отметить трекинг людей и распознавание животных, отправка оповещений и видео на смартфон при резких нестандартных звуках, двусторонняя аудиосвязь, то есть можно перекинуться с домочадцами парой фраз через камеру. Также есть возможность объединения устройств с одновременным просмотром видео с нескольких камер (до 200 единиц), заявлена поддержка Google Assistant и Amazon Alexa для голосового управления. Ну, и наконец, у Imilab C20 приятный лаконичный дизайн, так что она будет стильно смотреться в любом интерьере и при этом не станет обращать на себя слишком много внимания.

Напоминаем, сейчас можно успеть купить Imilab C20 со значительной скидкой. Введите промокод C20US6 — и тогда придется заплатить всего 1450 рублей.





