Нужен недорогой и практичный подарок к Новому году? Смотрите на гаджеты, входящие в экосистемы умного дома.
Промо-ролик отлично демонстрирует возможности камеры, однако расскажем все это еще и в тексте. Imilab C20 обеспечивает панорамный обзор в 360 градусов благодаря возможности поворота в любом направлении. Для некоторых планировок квартир или офисов это огромное преимущество, поскольку удачно выбранное место крепления камеры на потолке, стене или горизонтальной поверхности обеспечит максимальный обзор в любых направлениях. Как следствие, получится обойтись минимальным количеством камер для наблюдения за всей необходимой территорией.
Камера оснащена 2 Мп сенсором с ночным режимом (инфракрасной подсветкой) для получения качественной картинки даже с минимальным количеством источников света или при их отсутствии. Угол обзора по вертикали/горизонтали составляет 105°. Запись видео происходит с разрешением HD 1080p, причем используется кодирование H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), то есть высокое качество изображения при экономичном использовании памяти. Для хранения видео используется облачный сервис или карта формата мicroSD до 64 Гбайт. Потоковая передача видео в фирменном приложении imilab происходит по Wi-Fi в диапазоне частот 2,4 ГГц. Поддержки пятигигагерцовых сетей нет, но это распространенная практика в гаджетах умного дома.
Из интересных особенностей камеры Imilab C20 также стоит отметить трекинг людей и распознавание животных, отправка оповещений и видео на смартфон при резких нестандартных звуках, двусторонняя аудиосвязь, то есть можно перекинуться с домочадцами парой фраз через камеру. Также есть возможность объединения устройств с одновременным просмотром видео с нескольких камер (до 200 единиц), заявлена поддержка Google Assistant и Amazon Alexa для голосового управления. Ну, и наконец, у Imilab C20 приятный лаконичный дизайн, так что она будет стильно смотреться в любом интерьере и при этом не станет обращать на себя слишком много внимания.
Напоминаем, сейчас можно успеть купить Imilab C20 со значительной скидкой. Введите промокод C20US6 — и тогда придется заплатить всего 1450 рублей.
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