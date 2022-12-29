Apple рассказала о 10 фишках iOS 16 в новом видеоролике

Компания Apple выпустила видеоролик, в котором познакомила новых пользователей iPhone с некоторыми удобными функциями iOS 16. Видео появилось на официальном YouTube-канале Apple.
Ролик длится чуть более 5 минут и динамично рассказывает о десяти удобных фишках iOS 16, которые помогут использовать iPhone более продуктивно. Большинство из них знакомы опытным юзерам, но вполне вероятно вы найдете для себя что-то новое.
Вот некоторые из упомянутых функций:
- Отделение фона от фотографии
- Возможность увидеть пароль от Wi-Fi-сети
- Функция «Замена текста»
- Кастомизация экрана блокировки
- Работа с текстом на фотографиях.
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