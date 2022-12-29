Apple iOS 16 iPhone

Apple рассказала о 10 фишках iOS 16 в новом видеоролике

Олег

Apple


Компания Apple выпустила видеоролик, в котором познакомила новых пользователей iPhone с некоторыми удобными функциями iOS 16. Видео появилось на официальном YouTube-канале Apple.

Ролик длится чуть более 5 минут и динамично рассказывает о десяти удобных фишках iOS 16, которые помогут использовать iPhone более продуктивно. Большинство из них знакомы опытным юзерам, но вполне вероятно вы найдете для себя что-то новое.

Вот некоторые из упомянутых функций:

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Источник:
Apple
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