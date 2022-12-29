Apple iPhone 14 Pro

Инсайдер раскрыл всю сложность производства дисплея iPhone 14 Pro с Dynamic Island. Так вот за что мы платим!

Олег

iPhone 14 Pro


В сети появилась информация о тонкостях производства дисплеев для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, инсайдеры раскрыли некоторые детали обсуждения производства дисплеев для iPhone 14 Pro между Apple и Samsung. Всё дело в высокой сложности изготовления экрана с большим вырезом, поскольку он располагается не с края, а внутри матрицы.

Чтобы создать вырез в форме «островка» или «пилюли», Samsung пришлось перестроить логику производства. Отверстие необходимо прорезать в уже готовой матрице, но если делать это без предварительной подготовки, то пиксели вокруг выреза могут быть повреждены. Как следствие, экран очень быстро «потечет» и испортится.

Сообщается, что специально для изготовления дисплеев iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max завод Samsung применил струйную, а не лазерную технологию, поскольку на этом настояла сама Apple. Для прорезания OLED-панели создавалась тонкопленочная перемычка, которая защищала пиксели вокруг выреза и выравнивала области с разной высотой. Благодаря этой технологии пиксели не соприкасались с кислородом и содержащейся в воздухе влагой и надежность дисплеев не пострадала. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4258
Mers
Более дешевые смартфоны с круглыми и овальными вырезами в экране под камеры: 🗿
2 часа назад в 14:08
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s0Ldad0r
+254
s0Ldad0r
банеры уведомлений, открывающиеся снизу островка, не взаимодействуя с ним: 🗿
26 минут назад
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