Инсайдер раскрыл всю сложность производства дисплея iPhone 14 Pro с Dynamic Island. Так вот за что мы платим!



В сети появилась информация о тонкостях производства дисплеев для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом написали в MacRumors.



Согласно источнику, инсайдеры раскрыли некоторые детали обсуждения производства дисплеев для iPhone 14 Pro между Apple и Samsung. Всё дело в высокой сложности изготовления экрана с большим вырезом, поскольку он располагается не с края, а внутри матрицы.



Чтобы создать вырез в форме «островка» или «пилюли», Samsung пришлось перестроить логику производства. Отверстие необходимо прорезать в уже готовой матрице, но если делать это без предварительной подготовки, то пиксели вокруг выреза могут быть повреждены. Как следствие, экран очень быстро «потечет» и испортится.



Сообщается, что специально для изготовления дисплеев iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max завод Samsung применил струйную, а не лазерную технологию, поскольку на этом настояла сама Apple. Для прорезания OLED-панели создавалась тонкопленочная перемычка, которая защищала пиксели вокруг выреза и выравнивала области с разной высотой. Благодаря этой технологии пиксели не соприкасались с кислородом и содержащейся в воздухе влагой и надежность дисплеев не пострадала.

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