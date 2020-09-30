Самокат

МВД России разъяснило правовой статус владельцев электросамокатов. Некоторым из них придётся обучаться вождению, учить ПДД и сдавать экзамен для получения водительских прав.

Из ответа МВД члену рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григорию Шухману, который обратился в ведомство за разъяснениями, следует, что по действующему законодательству электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт считается мопедом. Таким образом, его пользователю следует получать водительские права категории М, а ездить на таком самокате можно по автомобильным дорогам, не выезжая на тротуар. При нарушении ПДД к водителю самоката применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП, в том числе эвакуация на штрафстоянку.

Пользователь самоката с двигателем мощностью менее 250 ватт считается пешеходом, но и его можно привлечь к ответственности за нарушение ПДД (максимальное наказание — штраф 1500 рублей).

В октябре в одном из судов Казани будет рассматриваться дело против местного жителя Дмитрия Котухова, который катался на самокате пьяным. Полицейские остановили его, заставили пройти медосвидетельствование и составили материал о лишении его водительских прав (при том, что такие права он не получал). Сотрудники ДПС исходили из того, что 600-ваттный самокат Котухова попадает под определение «мопед» с соответствующими правовыми последствиями.



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