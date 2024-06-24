Поп-звезда M.I.A. выпустила одежду для защиты от гаджетов

Александр


Рэперша M.I.A. представила собственную линейку одежды и аксессуаров Ohmni. Вся её продукция выполнена из фольгированной ткани, которая, как она утверждает, защитит от излучения, которое окружает людей повсюду.

M.I.A. продаёт куртки, штаны, шорты, футболки, кофты, сумки, трусы, панамы и шапочки из фольги. Всё это должно защищать от излучения, которое производит сотовая связь, Wi-Fi, смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники и прочие устройства. Цены не особо кусачие для дизайнерских изысков — от 50 до 400 долларов.

Большая часть вещей сшита из текстиля с примесью серебра, который, как указано на сайте, на 99,999% защищает от электромагнитного излучения, в том числе производимого сетями Wi-Fi и 5G. Наверное, M.I.A. вдохновилась шапочками, которые продаются на AliExpress и Wildberries.
В подтверждение теории о том, что излучение от гаджетов вредит здоровью людей, на сайте Ohmni приводятся ссылки на десятки статей из СМИ и научных изданий, а также на видеоролики, в которых рассказывается то же самое.

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