Появилась высокотехнологичная замена шапочке из фольги. Защищает от 5G, Wi-Fi и микроволновок

Александр


На маркетплейсах появились шапки с защитой от радиоволнового излучения. Как утверждают продавцы, они способны защищать от радиации, которая излучается башнями сотовых станций и домашними электроприборами.

Как правило, антирадиоактивные шапки изготовлены из хлопка с вплетением серебряных нитей. Стоимость такого головного убора варьируется в зависимости от модели и накрутки продавца: с доставкой из Китая оно обойдётся примерно в 2,5 тысячи рублей, а на российских маркетплейсах где-то на тысячу рублей дороже.



Пользователи пишут в отзывах, что эта шапка действительно обладает экранирующим эффектом: если завернуть в неё смартфон, он теряет связь, и на него не дозвониться. Впрочем, польза от неё всё равно сомнительна, ведь излучение от радиоволн повсюду, укрыться от него можно только металлическом бункере.
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Комментарии

kardigan
+3215
kardigan
Шапочки для фокиков! Наконец то дождались -хватит уже фальгу тратить.
27 октября 2023 в 15:26
#
YABLOKOFON
+276
YABLOKOFON
Бесплатно))
27 октября 2023 в 15:54
#
tellurian
+4745
tellurian YABLOKOFON
Фальку купить надо. Потом ещё сделать её.
Так что, не бесплатно.:)
27 октября 2023 в 16:05
#
YABLOKOFON
+276
YABLOKOFON tellurian
Фольга обычно дома имеется если что то готовишь но даже если и покупать это не 1-3к денег) так что условно бесплатно ))
Вчера в 20:17
#
+80
Newcomer
Слышал об эксперименте с мышами возле нескольких рабочих телефонов. Ну в общем его сразу прикрыли.
27 октября 2023 в 16:44
#
Cinematic
+379
Cinematic
А от марсианского излучения защитит🧐😄🤦‍♂️
Вчера в 18:20
#
+82
bagdan1978
Хоть вышки 5G теперь сжигать перестанут )
Вчера в 22:08
#
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