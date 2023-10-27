Появилась высокотехнологичная замена шапочке из фольги. Защищает от 5G, Wi-Fi и микроволновок

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На маркетплейсах появились шапки с защитой от радиоволнового излучения. Как утверждают продавцы, они способны защищать от радиации, которая излучается башнями сотовых станций и домашними электроприборами.Как правило, антирадиоактивные шапки изготовлены из хлопка с вплетением серебряных нитей. Стоимость такого головного убора варьируется в зависимости от модели и накрутки продавца: с доставкой из Китая оно обойдётся примерно в 2,5 тысячи рублей, а на российских маркетплейсах где-то на тысячу рублей дороже.Пользователи пишут в отзывах, что эта шапка действительно обладает экранирующим эффектом: если завернуть в неё смартфон, он теряет связь, и на него не дозвониться. Впрочем, польза от неё всё равно сомнительна, ведь излучение от радиоволн повсюду, укрыться от него можно только металлическом бункере.