В твиттере появились фотографии прототип Macintosh Classic в прозрачном корпусе.

Прототип Macintosh Classic

Прототип Macintosh Classic

В финальной версии компьютера использовался культовый пластик бежевого цвета, поэтому Macintosh Classic в прозрачном корпусе — настоящая редкость. Такое решение позволяет продемонстрировать конструкцию внутренних компонентов устройства, например, девятидюймовый ЭЛТ-монитор. Также можно обратить внимание на то, сколько пустого места было в корпусе.

Прототип Macintosh Classic

Пользователь с ником DongleBookPro не поделился какой-либо дополнительной информацией о компьютере. Известно, что Apple изготавливала прототипы своих устройств, таких как Newton или Macintosh Portable M5120, с использованием полупрозрачных корпусов. Такие прототипы очень редки и продаются по высокой стоимости на аукционах.

Прототип Macintosh Classic

DongleBookPro регулярно публикует изображения невыпущенных устройств и прототипов Apple.


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Источник:

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