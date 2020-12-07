В твиттере появились фотографии прототип Macintosh Classic в прозрачном корпусе.
В финальной версии компьютера использовался культовый пластик бежевого цвета, поэтому Macintosh Classic в прозрачном корпусе — настоящая редкость. Такое решение позволяет продемонстрировать конструкцию внутренних компонентов устройства, например, девятидюймовый ЭЛТ-монитор. Также можно обратить внимание на то, сколько пустого места было в корпусе.
Пользователь с ником DongleBookPro не поделился какой-либо дополнительной информацией о компьютере. Известно, что Apple изготавливала прототипы своих устройств, таких как Newton или Macintosh Portable M5120, с использованием полупрозрачных корпусов. Такие прототипы очень редки и продаются по высокой стоимости на аукционах.
DongleBookPro регулярно публикует изображения невыпущенных устройств и прототипов Apple.
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В финальной версии компьютера использовался культовый пластик бежевого цвета, поэтому Macintosh Classic в прозрачном корпусе — настоящая редкость. Такое решение позволяет продемонстрировать конструкцию внутренних компонентов устройства, например, девятидюймовый ЭЛТ-монитор. Также можно обратить внимание на то, сколько пустого места было в корпусе.
Пользователь с ником DongleBookPro не поделился какой-либо дополнительной информацией о компьютере. Известно, что Apple изготавливала прототипы своих устройств, таких как Newton или Macintosh Portable M5120, с использованием полупрозрачных корпусов. Такие прототипы очень редки и продаются по высокой стоимости на аукционах.
DongleBookPro регулярно публикует изображения невыпущенных устройств и прототипов Apple.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
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