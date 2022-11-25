Apple iPhone 15

Появился первый концепт iPhone 15 Ultra с пухлым корпусом

Фархад

iPhone 15 Ultra

Пользователь Reddit под ником joniorsenior создал шикарнейший концепт будущего флагмана iPhone 15 Ultra, который Apple представит осенью 2023 года.

Концептмейкер основывался на инсайдах о следующем топовом iPhone — он учёл масштабный редизайн корпуса с закруглёнными гранями в стиле 14/16-дюймовых MacBook Pro, сенсорные кнопки питания и регулировки громкости с тактильной отдачей, а также порт USB-C.

По слухам, iPhone 15 Ultra получит камеру-перископ с 10-кратным оптическим зумом, 3-нм чип A17 Bionic, титановый корпус и другие улучшения.

Ожидается, что анонс новых iPhone состоится в сентябре 2023 года.

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Источник:
Reddit
Cсылки по теме:
https://www.iguides.ru/main/os/kak_sledit_za_matchami_chempionata_mira_v_katare_pryamo_s_ekrana_zablokirovannogo_iphone/
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Комментарии

+4066
Gabriel
Ну вот и стартанул фанатский зудёж в перемешку с мастурбой на тему каким же он будет, выйдет ли и сможем ли его купить , а если сможем, то смогут ли держать его в руке( не будут ли впиваться грани)…
час назад в 19:08
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+3
AID_000078.5ddd1c7272214dd2a3bef6f072d06bc1.0743
Вроде бы еще не весна, а уже поехали работать различные мастера. Насчет шикарнейшего я бы поспорил, и потом, а как же безпроводная зарядка?
час назад в 19:17
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