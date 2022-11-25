Появился первый концепт iPhone 15 Ultra с пухлым корпусом

Пользователь Reddit под ником joniorsenior создал шикарнейший концепт будущего флагмана iPhone 15 Ultra, который Apple представит осенью 2023 года.
Концептмейкер основывался на инсайдах о следующем топовом iPhone — он учёл масштабный редизайн корпуса с закруглёнными гранями в стиле 14/16-дюймовых MacBook Pro, сенсорные кнопки питания и регулировки громкости с тактильной отдачей, а также порт USB-C.
По слухам, iPhone 15 Ultra получит камеру-перископ с 10-кратным оптическим зумом, 3-нм чип A17 Bionic, титановый корпус и другие улучшения.
Ожидается, что анонс новых iPhone состоится в сентябре 2023 года.
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