





Правительство РФ поручило «Ростелекому» и Минкомсвязи составить отчёт о локализации отечественной операционной системы «Аврора», которая была создана на базе финской Sailfish OS.«Ростелеком» должен будет описать возможные ограничения в использовании программного обеспечения, риски его внедрения для госорганов и подготовить предложение о продвижении на потребительском рынке. Он инвестировал в разработку «Авроры» около 7 миллиардов рублей, однако смартфоны, на которые она была бы установлена, до сих не выпускаются.Смартфоны с «Авророй» должны были появиться в продаже в 2019 году. Планировалось, что к 2021 они будут приобретены по госзаказу для 1,4 миллиона госсужащих. Эти планы не реализованы, поскольку у правоохранительных органов и спецслужб возникли сомнения в её защищённости. Они полагают, что используемые в ней ключи шифрования могут передаваться за рубеж, а это открывает возможности для перехвата конфиденциальных данных.В настоящее время «Ростелеком» рассчитывает, что смартфоны с «Авророй» начнут массово выпускаться в 2026 году, а к 2028 будет реализовано не менее 5 миллионов таких устройств. При этом затраты государства на доработку этой операционной системы будут снижены со 160 до 64 миллиардов рублей. Сам «Ростелеком» ежегодно тратит на развитие этой платформы 2,3 миллиарда.