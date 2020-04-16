Правительство РФ поручило «Ростелекому» и Минкомсвязи составить отчёт о локализации отечественной операционной системы «Аврора», которая была создана на базе финской Sailfish OS.
«Ростелеком» должен будет описать возможные ограничения в использовании программного обеспечения, риски его внедрения для госорганов и подготовить предложение о продвижении на потребительском рынке. Он инвестировал в разработку «Авроры» около 7 миллиардов рублей, однако смартфоны, на которые она была бы установлена, до сих не выпускаются.
Смартфоны с «Авророй» должны были появиться в продаже в 2019 году. Планировалось, что к 2021 они будут приобретены по госзаказу для 1,4 миллиона госсужащих. Эти планы не реализованы, поскольку у правоохранительных органов и спецслужб возникли сомнения в её защищённости. Они полагают, что используемые в ней ключи шифрования могут передаваться за рубеж, а это открывает возможности для перехвата конфиденциальных данных.
В настоящее время «Ростелеком» рассчитывает, что смартфоны с «Авророй» начнут массово выпускаться в 2026 году, а к 2028 будет реализовано не менее 5 миллионов таких устройств. При этом затраты государства на доработку этой операционной системы будут снижены со 160 до 64 миллиардов рублей. Сам «Ростелеком» ежегодно тратит на развитие этой платформы 2,3 миллиарда.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: