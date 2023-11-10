Представлен Humane AI Pin со встроенным ChatGPT — эта чудо-штука заменит нам смартфоны

Александр



Компания Humane представила смартфон AI Pin, который наделал немало шума в технологической тусовке. Это по-настоящему инновационный гаджет, совершенно непохожий ни на что другое.

AI Pin представляет собой клипсу, которая крепится к одежде. Электронная начинка включает в себя 8-ядерный процессор Snapdragon неназванной марки, 4 ГБ оперативной памяти, 32-гигабайтный накопитель, 13-мегапиксельную камеру, датчики глубины и движения, лазерный проектор, модули Bluetooth, Wi-Fi, GPS и LTE, микрофон и динамик, аккумулятор и тачпад с распознаванием жестов. Гаджет полностью самостоятельный и работает без подключения к смартфону.

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Экрана у AI Pin нет, а изображение может проецироваться на ладонь пользователя. Устройство весит всего 34,2 грамма при габаритах 47,5×44,5×8,25 мм. При подключении к магнитному бустеру со встроенным аккумулятором толщина увеличивается до 14,98 мм. В комплекте два таких бустера, поэтому можно заряжать один из них, пока другой обеспечивает питание устройства.



AI Pin частично заменяет собой смартфон. С помощью этого гаджета можно совершать звонки и слушать музыку, а нейросеть на базе разработок компании OpenAI предоставляет более крутые фичи — возможность общаться с ассистентом голосом (он может зачитывать письма и сообщения и отвечать на них, находить в интернете информацию, сканировать окружающие предметы и рассказывать о них).

Команда Humane отмечает, что AI Pin — начальный продукт, хотя работа над ним и велась четыре года. В дальнейших планах компании — создание новых устройств с интеграцией нейросетевых технологий в повседневную жизнь.

Продажи AI Pin начнутся в США 16 ноября по цене 699 долларов. Ещё по 24 доллара в месяц предлагается платить за подписку оператору T-Mobile, который обеспечит пользователей этого устройства мобильной связью, интернетом и облаком для хранения фотографий и видео.

Introducing Humane Ai Pin from Humane, Inc. on Vimeo.

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Источник:
TechCrunch
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Комментарии

kardigan
+3231
kardigan
Пока конечно не заменит, но некие перспективы эта штука наметила.
2 часа назад в 14:19
#
tellurian
+4744
tellurian kardigan
Это не массовый продукт. Есть работы и условия, где он может быть помощником. Да и без привязки к смартфону или ещё чему может быть бесполезен.
А есть ниши, где будет польза. В коммерческих целях.
Ну и цена высокая для такого рода продукта. Хотя начинка интересная.
18 минут назад
#
Mers
+4662
Mers
Где-то в будущем…😁
час назад в 14:59
#
–961
NYX
А как манипулировать интерфейсом они не хотят рассказать
час назад в 15:08
#
kardigan
+3231
kardigan NYX
Вроде как по видео показывали, что вероятно с помощью жестов и голоса.(интересно, насколько хорошо нужно будет напрячь глаза для того , чтоб изображение рассмотреть на улице?
час назад в 15:45
#
+3
Space400
Когда поймут расскажут
час назад в 15:44
#
+3
Space400
Этот гаджет из следующего века
Много применений ему можно придумать. Например проектор на тв с возможностью растягивать изображение,сканирование организма при спорте,тайная сьемка…
час назад в 15:50
#