Представлен Humane AI Pin со встроенным ChatGPT — эта чудо-штука заменит нам смартфоны

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Компания Humane представила смартфон AI Pin, который наделал немало шума в технологической тусовке. Это по-настоящему инновационный гаджет, совершенно непохожий ни на что другое.AI Pin представляет собой клипсу, которая крепится к одежде. Электронная начинка включает в себя 8-ядерный процессор Snapdragon неназванной марки, 4 ГБ оперативной памяти, 32-гигабайтный накопитель, 13-мегапиксельную камеру, датчики глубины и движения, лазерный проектор, модули Bluetooth, Wi-Fi, GPS и LTE, микрофон и динамик, аккумулятор и тачпад с распознаванием жестов. Гаджет полностью самостоятельный и работает без подключения к смартфону.Экрана у AI Pin нет, а изображение может проецироваться на ладонь пользователя. Устройство весит всего 34,2 грамма при габаритах 47,5×44,5×8,25 мм. При подключении к магнитному бустеру со встроенным аккумулятором толщина увеличивается до 14,98 мм. В комплекте два таких бустера, поэтому можно заряжать один из них, пока другой обеспечивает питание устройства.AI Pin частично заменяет собой смартфон. С помощью этого гаджета можно совершать звонки и слушать музыку, а нейросеть на базе разработок компании OpenAI предоставляет более крутые фичи — возможность общаться с ассистентом голосом (он может зачитывать письма и сообщения и отвечать на них, находить в интернете информацию, сканировать окружающие предметы и рассказывать о них).Команда Humane отмечает, что AI Pin — начальный продукт, хотя работа над ним и велась четыре года. В дальнейших планах компании — создание новых устройств с интеграцией нейросетевых технологий в повседневную жизнь.Продажи AI Pin начнутся в США 16 ноября по цене 699 долларов. Ещё по 24 доллара в месяц предлагается платить за подписку оператору T-Mobile, который обеспечит пользователей этого устройства мобильной связью, интернетом и облаком для хранения фотографий и видео.