MacBook Air

Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Air. В нём используется процессор M1, созданный на базе ядер ARM.

По заявлению Apple, MacBook Air с процессором M1 показывает значительный прирост производительности, он быстрее 98% современных ноутбуков на базе Windows. Увеличение скорости работы с графикой в сравнении с предыдущими моделями MacBook Air составляет до 8 раз, что позволяет с лёгкостью работать на нём с профессиональными графическими приложениями.

MacBook Air

Автономность MacBook Air с процессором M1 при просмотре веб-страниц с подключением к Wi-Fi — 18 часов, что на 6 часов больше, чем у MacBook Air предыдущего поколения. Охлаждение пассивное, без вентилятора.

В этой модели MacBook Air используется 13,3-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев и тонкий металлический корпус. В США он будет стоить от 999 долларов.


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