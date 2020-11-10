Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Air. В нём используется процессор M1, созданный на базе ядер ARM.
По заявлению Apple, MacBook Air с процессором M1 показывает значительный прирост производительности, он быстрее 98% современных ноутбуков на базе Windows. Увеличение скорости работы с графикой в сравнении с предыдущими моделями MacBook Air составляет до 8 раз, что позволяет с лёгкостью работать на нём с профессиональными графическими приложениями.
Автономность MacBook Air с процессором M1 при просмотре веб-страниц с подключением к Wi-Fi — 18 часов, что на 6 часов больше, чем у MacBook Air предыдущего поколения. Охлаждение пассивное, без вентилятора.
В этой модели MacBook Air используется 13,3-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев и тонкий металлический корпус. В США он будет стоить от 999 долларов.
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По сути это тот же айпад. М1 это переработанный 12Z или 14.
Значит он стоит не так дорого.
Вот экран надо почитать характеристики.