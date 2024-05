Макбуки больше не нужны? Представлены Surface Laptop и Surface Pro с процессорами Snapdragon X и поддержкой нейросетевого помощника Copilot+

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Microsoft провела презентацию, на которой был представлен ИИ-ассистент Copilot+, а также два новых компьютера Surface Laptop и Surface Pro, в которых по полной задействованы его возможности. Для России эти новинки не особо актуальны, хотя они представляют большей интерес в среде энтузиастов.По словам Microsoft, запуск Copilot+ открывает новую эпоху в сфере компьютеров. Этот ассистент будет доступен только устройствам, процессоры в которых обладают нейронным модулем (NPU) с производительностью не менее 45 TOPS. В настоящее время этому требованию соответствуют только чипы Snapdragon X от компании Qualcomm, а в дальнейшем их выпустят Intel и AMD. Запуск Copilot+ намечен на осень 2024 года с выходом обновления Windows 11 версии 24H2.Возможности Copilot+:— Recall: в фоновом режиме запоминает всё, что отображается на экране, включая действия пользователя, а также позволяет находить информацию по запросам на естественном языке с учётом контекста— Перевод субтитров на английский язык более чем с 40 языков мира в реальном времени без подключения к облаку— Auto Super Resolution для улучшения качества изображений и видео— Улучшенная генерация изображений и текста с помощью Cocreator: создание изображений и текстов без обращения к облачным сервисам— Улучшенные эффекты Windows Studio: виртуальное изменение условий освещения и применение художественных стилей к видеозаписямЛинейка ноутбуков Surface Laptop впервые построена на ARM-процессорах. Эти устройства стали одним из первых с маркировкой Copilot+. Выпущены модели с процессорами Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite, которые обеспечивают автономность в течение всего дня (до 22 часов воспроизведения видео или 15 часов пользования интернетом) и производительность выше, чем у Surface Laptop 6 for Business с процессорами Intel Core Ultra.Ноутбуки обладают IPS-экраном диагональю 13,8 или 15 дюймов с соотношением сторон 3:2, частотой обновления до 120 Гц, защитой стеклом Corning Gorilla Glass 5, 16 или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя портами USB 4.0 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, одним портом USB Type-A 3.1, магнитным портом Surface Connect, камерой с разрешением Full HD и поддержкой системы защиты Windows Hello. Они будут стоить от 1000 до 2500 долларов в зависимости от процессора и объёма памяти.Windows-планшеты Surface Pro перешли на использование процессоров Snapdragon X и — впервые для этой серии — OLED-экрана. В новом устройстве установлен процессор Snapdragon X Plus илиSnapdragon X Elite, экран IPS или OLED диагональю 13,8 дюйма с разрешением 2304×1536 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления до 120 Гц и защитой стеклом Corning Gorilla Glass 5, 16 или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, накопитель объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, две камеры (фронтальная — 1440p, основная — 10,5 Мп), модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 2-ваттные стереодинамики и аккумулятор, рассчитанный на 14 часов воспроизведения видео или 10 часов пользования интернет-браузером. Цена — от 1000 до 2100 долларов в зависимости от процессора, типа экрана и объёма оперативной памяти и накопителя.