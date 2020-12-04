По данным источников «Коммерсанта», новые смартфоны Apple продаются намного хуже предыдущих моделей. За первые две недели со старта продаж iPhone 12 и 12 Pro в российских сетях сотовой связи зафиксировано 48 тысяч активаций этих устройств, что в три раза меньше, чем годом ранее в случае с iPhone 11 и 11 Pro.
Больше всего подключений iPhone 12 к сотовым сетям зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Суммарно за две недели, прошедшие с начала продаж, новые модели Apple составили 0,03% работающих в стране смартфонов.
Гендиректор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин подтвердил эти данные. По его словам, в розничной сети «МегаФона» спрос на iPhone 12 на 43% ниже, чем на iPhone 11 год назад. За первые две недели продаж МегаФон» зафиксировал в три раза меньше подключений iPhone 12, чем iPhone 11 годом ранее.
Директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин рассказал, что в сравнении с концом 2019 года продажи Apple упали на 20%, Huawei — на 30%, Samsung — на 10%. При этом заметно увеличились продажи Xiaomi, realme и нескольких других китайских брендов.
Apple не раскрывает штучные продажи смартфонов по всему миру, в том числе в России. Тем не менее по данным партнёра нескольких крупных российски ритейлеров подсчитали, что в октябре в России было продано всего 26 тысяч iPhone 12 и 12 Pro.
В МТС утверждают, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным. В продаже по-прежнему доступны не все версии и расцветки — их скупают в считанные часы после появления в наличии. У сети re:Store такая же информация, её представитель сообщил, что спрос на новые смартфоны Apple превышает прошлогодний, но магазины не могут удовлетворить его в полном объёме.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что «на спросе на новую линейку iPhone сказалась цена продукта, крайне высокая при таких незначительных изменениях характеристик и дизайна». Кроме того, потенциальным покупателям, по словам Муртазина, не понравилось отсутствие зарядки в комплекте. Он также сообщил, что после анонса новой линейки iPhone значительно выросли продажи прошлогодних моделей, что позволило Apple увеличить долю рынка с 9% до 15% в штуках по итогам второй недели ноября, а в деньгах занять 50% российского рынка.
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У них мотивов нет для обновления, потому что 11 по дизайну лучше и изменения в линейке весьма не существенны в 12 версии айфона по сравнению с предыдущими — чисто минорный апдейт.
Сломал мозг 😃
А мтс на*бует людей Наличием на сайте берет деньги и возвращает через 10 дней
Куча перекупов скупает телефоны коробками и потом пытаются наварить.
В сетях нет, а у перекупов есть.
Посмотрим как Муртазин прокомментирует упавшие продажи Samsung;))