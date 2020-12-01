По данным инсайдера MauriQHD, компания Samsung разрабатывает складной смартфон Fold третьего поколения. Это устройство получит улучшенные характеристики, но при этом будет стоить не дороже предыдущей модели.
Предполагается, что Galaxy Z Fold3 обойдёт предшественника почти по всем параметрам. В нём будет использоваться новый, ещё не выпущенный топовый процессор Snapdragon 875 от Qualcomm с поддержкой 5G и гибкая матрица Super AMOLED с увеличенным разрешением, повышенной и яркостью и защитой из ультратонкого гибрида полимера и стекла. Разрешение основной камеры будет увеличено с 12 до 108 мегапикселей. Кроме того, впервые в этой линейке появится стилус, который до сих пор по большей части был эксклюзивом для смартфонов и планшетов Galaxy Note.
Samsung постарается удержать Galaxy Z Fold3 в той же ценовой категории, которой принадлежит модель Galaxy Z Fold2, то есть этот смартфон будет стоить в пределах двух тысяч долларов США.
Изначально оригинальная модель Galaxy Fold была разработана и выпущена исключительно как эксперимент без особых надежд на успех. Вероятно, он оказался вполне удачным, раз к выпуску готовится уже третье поколение этой линейки гаджетов. Очевидно, что это нишевые модели, не нацеленные на массовые продажи, но то, как они продаются, всё равно вполне устраивает компанию.
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