LG Velvet

В скором времени компания LG представит флагманский смартфон под новым брендом Velvet. Его презентация запланирована на 7 мая.

Судя по официальному промо-постеру, LG Velvet будет обладать несколькими особенностями, которые свойственны многим современным флагманам, в том числе поддержкой сетей связи пятого поколения. При этом его стоимость будет относительно невысокой — 800 тысяч корейских вон, что составляет примерно 650 долларов США или 48 500 рублей.

Камера смартфона будет поддерживать стабилизацию при съёмке видео, хотя не указано, какого она типа — оптическая, электронная или сочетание обеих. Также будут поддерживаться различные режимы съёмки, в том числе SloMo и Timelaps.

В экране LG Velvet будет небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру. Тип матрицы — OLED, в неё встроен стереофонический излучатель звука.

LG Velvet также получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и защиту от прочих внешних воздействий, в том числе механических, по стандарту MIL-STD-810G. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки.

LG Velvet

Это смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765 со встроенным модемом 5G. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, а накопителе 128 ГБ, предусмотрена поддержка карт памяти microSD любого объёма.

Фронтальная камера LG Velvet 16-мегапиксельная, а основная камера тройная: главный сенсор 48 Мп, 8-мегапиксельный ширик и 5-мегапиксельный датчик глубины.

Известны габариты и масса LG Velvet: 67,1×74×7,85 мм, 18 грамм. Смартфон будет доступен в цветах Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green и Sunset.


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Источник:

GizmoChina GizmoChina

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