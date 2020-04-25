В скором времени компания LG представит флагманский смартфон под новым брендом Velvet. Его презентация запланирована на 7 мая.
Судя по официальному промо-постеру, LG Velvet будет обладать несколькими особенностями, которые свойственны многим современным флагманам, в том числе поддержкой сетей связи пятого поколения. При этом его стоимость будет относительно невысокой — 800 тысяч корейских вон, что составляет примерно 650 долларов США или 48 500 рублей.
Камера смартфона будет поддерживать стабилизацию при съёмке видео, хотя не указано, какого она типа — оптическая, электронная или сочетание обеих. Также будут поддерживаться различные режимы съёмки, в том числе SloMo и Timelaps.
В экране LG Velvet будет небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру. Тип матрицы — OLED, в неё встроен стереофонический излучатель звука.
LG Velvet также получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и защиту от прочих внешних воздействий, в том числе механических, по стандарту MIL-STD-810G. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки.
Это смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765 со встроенным модемом 5G. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, а накопителе 128 ГБ, предусмотрена поддержка карт памяти microSD любого объёма.
Фронтальная камера LG Velvet 16-мегапиксельная, а основная камера тройная: главный сенсор 48 Мп, 8-мегапиксельный ширик и 5-мегапиксельный датчик глубины.
Известны габариты и масса LG Velvet: 67,1×74×7,85 мм, 18 грамм. Смартфон будет доступен в цветах Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green и Sunset.
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