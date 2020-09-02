





В скором времени Xiaomi выпустит смартфон Redmi Note 10. Он уже разработан и сейчас проходит тестирование.Фотографий и пресс-рендеров этого смартфон пока нет, но в китайскую блогосферу просочилась информация о некоторых его особенностях. Например, известно, что он обладает поддержкой 5G, у него 8 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы используется чистый Android десятой версии.Также сообщается, что в Redmi Note 10 установлен процессор MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G-модемом. Это не удивляет, ведь в предыдущей модели, Redmi Note 9 (на снимке выше), применяется чип MediaTek Helio G85.У Xiaomi уже есть несколько моделей смартфонов с процессором Dimensity 820, это Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые продаются только в Китае и официально не поставляются в другие страны.Чип Dimensity 820 нацелен на использование в недорогих смартфонов с уклоном в мобильный гейминг. Он был разработан компанией MediaTek совместно с Xiaomi, производится по 7-нанометровому техпроцессу и собран из четырёх высокопроизводительных ядер Cortex-A76 и четырёх экономичных ядер Cortex-A55. Ожидается, что базовая модель Redmi Note 10 будет стоить в Китае около 1000 юаней, что составляет примерно 145 долларов или 10 700 рублей.