«Когда вы начинаете получать значительную долю загрузок они начинают более внимательно следить за вашей ситуацией, а затем как вымогательство со стороны мафии, они приходят, чтобы встряхнуть вас на деньги. Мы не предлагали платную версию в App Store, приложение можно было скачать бесплатно, и это не было похоже на действия Epic, поскольку у нас не было альтернативного вида оплаты, вы вообще могли не платить», — глава ProtonMail Энди Йен.







Незадолго до столкновения Epic Games с Apple из-за правил App Store почтовый сервис HEY боролся с купертиновцами по тем же причинам, включая покупки внутри приложения. Генеральный директор ProtonMail в комментариях для сайта The Verge сравнил методы ведения бизнеса производителя iPhone и iPad с «мафиозным вымогательством».Глава ProtonMail Энди Йен разделяет недовольства разработчиков. Он рассказал Конгрессу в рамках антимонопольного расследования крупных технологических компаний, что Apple «потребовала» добавить возможность покупки внутри приложения, несмотря на то, что их программа одобрена с 2016 года и была бесплатной.По словам Йена, когда они разослали письма клиентам о предстоящих изменениях Apple пригрозила удалить их приложение из App Store и заблокировать все обновления. Практически аналогичная ситуация произошла в августе этого года с WordPress.Проблема между Apple и ProtonMail была аналогичной с WordPress, она заключалась в упоминании платных тарифных планов, которые доступны для покупки через интернет.Стоит отметить, что Apple официально изменила свои правила App Store 11 сентября, чтобы добавить в исключения почтовые приложения, но Йен говорит, что они не удалили опцию покупки в приложении ProtonMail для iOS (которая на 26% дороже, чем покупка через интернет), поскольку опасаются потенциальных проблем с магазином.Йен также считает, что 30-процентная комиссия вредна для почтовых приложений, ориентированных на конфиденциальность, потому что сложно конкурировать с Gmail, когда нужно взимать плату за свои услуги, облагаемую «дополнительным налогом».В своих комментариях по данной ситуации Apple сообщила, что не принимает каких-либо мер против разработчиков, компания работает с ними, чтобы разместить их приложения в магазине и старается справедливо применять правила для всех. Apple отметила, что у разработчиков есть много способов сообщить и обжаловать решения компании.Безусловно есть множество разработчиков, которые из-за своих опасений не могут публично выступить против Apple, но некоторые из них постепенно начинают высказываться. The Verge отмечает, что к ним обратился один из создателей приложения Exist.io Бель Купер, который рассказал похожую историю о том, что они были вынуждены внезапно добавить покупки внутри приложения по тем же причинам.