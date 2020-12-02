Компания Qualcomm раскрыла характеристики однокристальной системы Snapdragon 888. Это её новый топовый процессор, который будет устанавливаться во флагманские смартфоны почти двух десятков производителей.
В Snapdragon 888 установлена трёхкластерная система ЦПУ, чип для работы с искусственным интеллектом, графический ускоритель, DSP-чип для обработки мультимедийных данных, модуль для высокоскоростной передачи данных, а также модем для сетей связи пятого поколения. Сборка производится по 5-нанометровому техпроцессу.
Процессор Kryo 680 получил одно сверхпроизводительное ядро Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, три ядра Cortex-A78 частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. Прирост производительности в сравнении со Snapdragon 865 Plus составил 25% при том же энергопотреблении. Графический чип Adreno 660 показывает 35-прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением, при этом он потребляет на 20% меньше энергии.
Мультимедийный чип Spectra 580 содержит три ISP-модуля, каждый из которых способен параллельно с другими обрабатывать видео с разрешением 4K в режиме HDR или фотографии с разрешением 28 Мп. Это означает, что смартфон со Snapdragon 888 способен записывать 4K-видео одновременно с трёх камер или вести видеосъёмку, одновременно с этим захватывая фотографии. Также поддерживается обработка 8K-видео со скоростью 30 кадров в секунду или 4K-видео при 120 кадрах в секунду.
ИИ-движок в Snapdragon 888 способен обрабатывать до 26 миллиардов операций в секунду, что, по заявлению Qualcomm, является огромным прорывом в развитии технологий. Модуль FastConnect 6900 реализует обмен данными по технологиям Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (диапазон 6 ГГц) и Bluetooth 5.2. За связь в сетях пятого поколения в Snapdragon 888 отвечает модем Snapdragon X60 5G, обеспечивающий поддержку всех основных диапазонов 5G, включая mmWave и sub-6. Кроме того, отдельный чип отвечает за аппаратную и программную безопасность.
О планах по выпуску смартфонов со Snapdragon 888 уже заявили полтора десятка брендов. Предполагается, что самым первым устройством с этим чипом станет следующий флагман Xiaomi.
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