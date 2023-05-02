Razer выпустила самый стильный летний аксессуар. В нём нет умных функций, но есть своя изюминка

Крупнейший в мире производитель геймерских аксессуаров Razer совместно с итальянским брендом Retrosuperfuture анонсировали новые солнцезащитные очки без каких-либо умных функций, но с уникальной особенностью.Очки под названием Razersuperfuture получили неоново-зеленый логотип компании, оправу из ацетата и фотохромные линзы, которые темнеют под воздействием солнечного света. Аксессуар можно использовать как в помещении для игровых сессий, так и на улице в качестве солнцезащитных очков.Кроме того, линзы обеспечивают защиту от вредного синего света, что помогает снизить нагрузку на глаза во время долгих игровых сессий. С другой стороны, в очках Razer нет диоптрии, поэтому они подойдут далеко не всем.Дизайн вдохновлён элементами спортивной одежды и городской атмосферой уличной одежды. Razer отмечает, что очки будут выпущены ограниченным тиражом. Первая партия Razersuperfutures поступит в продажу на сайте компании уже 5 мая по цене $239.