















Razer представила концепт многоразовой маски под названием Project Hazel. В её основе глянцевая внешняя оболочка из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам пластика, который прозрачен, что в свою очередь позволяет читать по губам.Цена Project Hazel и дата выхода пока не объявлены. Сообщается, что маска оснащена медицинскими фильтрами N95, которые обеспечивают очистку вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. По словам Razer, в разработке проекта принимала участие группа медицинских экспертов и ученых.Помимо очистки воздуха, два круглых фильтра вентилируют воздух, чтобы избежать скопления углекислого газа и запотевания. Сертификация N95 означает, что они фильтруют 96 процентов частиц, включая вирус COVID-19 и другие распространенные патогены.Предполагается, что вентиляторы со встроенными фильтрами будут съемными и заменяемыми. Срок их пригодности пока не раскрывается. Поскольку Razer всё еще работает над улучшением Project Hazel. Компания разрабатывает систему уведомлений о необходимости замены.В конструкции маски предусмотрены специальные микрофоны, усиливающие голос пользователя. Таким образом маска не будет препятствовать общению. Razer утверждает, что Project Hazel герметично закрывает нос и подбородок с помощью силиконовых усилений.Конечно же Razer не была бы собой, если бы не встроила в маску подсветку Chroma RGB. Пользователи смогут настраивать цвет свечения на свой вкус. В комплекте с Project Hazel предусматривается наличие зарядного футляра, который также будет стерилизовать маску с помощью ультрафиолета.