





Компания Xiaomi провела в Китае презентацию новых недорогих смартфонов серии Redmi Note 9. Вообще-то устройства с такими названиями у неё уже есть, но они продаются за пределами Китая. Эти новинки предназначены для внутреннего рынка, а в других странах если и выйдут, то скорее всего под другими названиями, чтобы не создавать неразбериху.В новую линейку вошли три смартфона: Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 4G. Они отличаются друг от друга внешне, характеристиками и по цене. В пересчёте на российскую валюту они будут стоить от 11 300 до 22 600 рублей.Redmi Note 9 Pro 5G — самый старший в линейке. Он получил процессор Snapdragon 750G со встроенным модемом 5G, набирающий в AnTuTu более 350 тысяч баллов и экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Основная камера обладает четырьмя модулями: главный 108 Мп, ультраширокоугольный 8 Мп, макро 2 Мп и датчик глубины 2 Мп. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей, 3,5-мм аудиоразъём для подключения проводных наушников или колонок, а аккумулятор обладает ёмкостью 4820 мА·ч и поддерживает быструю 33-ваттную зарядку через порт USB Type-C. Версия Redmi Note 9 Pro 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить в Китае эквивалент 243 доллара, вариант с 8 + 128 ГБ обойдётся примерно в 275 долларов, а 8 + 256 ГБ — чуть больше 300 долларов.В более простой модели Redmi Note 9 5G применяется процессор MediaTek Dimensity 800U со встроенным модемом 5G и экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей. Камера установлена в массивный круглый модуль, она тройная: основной датчик 48 Мп, ультраширокоугольный 8 Мп и макро на 2 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мА·ч и поддерживает 18-ваттную зарядку через порт USB Type-C. Версия Redmi Note 9 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить в Китае эквивалент 200 долларов, вариант с 8 + 128 ГБ обойдётся примерно в 230 долларов, а 8 + 256 ГБ — около 260 долларов.И, наконец, младшая модель Redmi Note 9 4G получила процессор Snapdragon 662 и экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей. Основная камера тройная (48, 2 и 2 Мп), фронтальная камера 8-мегапиксельная, а аккумулятор обладает ёмкостью 6000 мА·ч. Версия Redmi Note 9 4G с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить в Китае эквивалент 150 долларов, вариант с 6 + 128 ГБ обойдётся примерно в 170 долларов, 8 + 128 ГБ — почти 200 долларов, а 8 + 256 ГБ — около 230 долларов.Продажи этих смартфонов должны начаться в Китае в ближайшие недели. По предзаказу их оформили более миллиона покупателей. Позже они выйдут на международный рынок, в том числе в России.