ноутбуки санкции

Ремонт ноутбуков становится проблемой для россиян

Артем
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Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом запчастей для ноутбуков. В основном проблемы касаются фирм HP и Dell.

Как сообщает источник, ссылаясь на данные сервисных центров, специалисты отмечают нехватку запчастей, ушедших с российского рынка компаний. В частности это касается продукции фирм HP и Dell. Дефициту также подвержены ноутбуки других брендов, но носят менее серьезный характер.

Гендиректор сервисных центров RSS разъяснил:

«Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру — материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц».

Также отмечено, что не стоит ждать помощи со стороны параллельного импорта. Такие запчасти как процессоры и материнские платы, являются сложными деталями и все больше поставщиков опасаются вторичных санкций со стороны США.

Многие россияне имеют возможность приобрести технику за рубежом. Ранее наш автор подробно рассмотрел этот вариант и рассказал о плюсах и минусах покупки MacBook за пределами России.
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Источник:
Газета.ru
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Комментарии

tellurian
+4225
tellurian
Родные утилиты для обслуживания НР не работают уже в России :(
Сегодня в 10:14
#
S.T.A.L.K.E.R.
+571
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
У всех брендов не работают : HP,DELL, LENOVO, ACER, ASUS
Сегодня в 10:53
#
S.T.A.L.K.E.R.
+571
S.T.A.L.K.E.R.
А давно HP и DELL начали делать :

«Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру — материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц». ⁉️⁉️⁉️
Сегодня в 10:52
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