Ремонт ноутбуков становится проблемой для россиян

Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом запчастей для ноутбуков. В основном проблемы касаются фирм HP и Dell.
Как сообщает источник, ссылаясь на данные сервисных центров, специалисты отмечают нехватку запчастей, ушедших с российского рынка компаний. В частности это касается продукции фирм HP и Dell. Дефициту также подвержены ноутбуки других брендов, но носят менее серьезный характер.
Гендиректор сервисных центров RSS разъяснил:
«Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру — материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц».
Также отмечено, что не стоит ждать помощи со стороны параллельного импорта. Такие запчасти как процессоры и материнские платы, являются сложными деталями и все больше поставщиков опасаются вторичных санкций со стороны США.
Многие россияне имеют возможность приобрести технику за рубежом. Ранее наш автор подробно рассмотрел этот вариант и рассказал о плюсах и минусах покупки MacBook за пределами России.