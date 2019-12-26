



Стартап Elephant Robotics собирает с помощью краудфандинговой площадки Kickstarter средства на производство игрушечного робота MarsCat. Этот робот выглядит как кошка, но в то же время он не стилизован под настоящее животное слишком реалистично — например, у него нет шерсти и когтей.



MarsCat будет выпускаться в нескольких цветах (белый, серый, имбирный и чёрный). Робот работает от компьютерной платы Raspberry Pi 3, обладает шестью тач-сенсорами для взаимодействия с пользователем, а в нос встроена 5-мегапиксельная камера, которая помогает ему видеть.



Разработчики рассказали изданию The Verge, что одного заряда хватает на 2-3 часа интенсивной игры с роботом, а если не особо донимать его, зарядка продержится в течение пяти часов.







По замыслу Elephant Robotics, MarsCat должен стать высокотехнологичной заменой настоящей кошки тем людям, которые страдают аллергией на животных, боятся, что она будет портить вещи или слишком заняты для того, чтобы ухаживать за живым существом, хотя такое желание у них периодически возникает.



MarsCat может ходить, бегать, лежать, чесаться, поккзывать удовольствие от поглаживания и реагировать на звуки, он воспринимает человеческую речь и мяукает в ответ. Робот также распознаёт около двадцати ключевых слов и может, например, реагировать на просьбу подойти или не шалить. Обладатель MarsCat сможет даже запрограммировать собственные фразы для выполнения тех или иных команд — Elephant Robotics откроет API для настройки различных действий робота с помощью ПО. На сайте компании будут выложены заготовленные шаблоны с разными командами.



Elephant Robotics собирается выпустить робота MarsCat в продажу с марте 2020 года. Первые 100 покупателей, поверившие в перспективность этого проекта, смогут приобрести робокошку за 649 долларов, а всем последующим она обойдётся вдвое дороже. Если это кажется слишком дорого, можно вспомнить, что Sony продаёт робота-собаку Aibo за 2900 долларов. Роботы не бывают дешёвыми, однако любой может сконструировать нечто подобное с помощью компьютера Raspberry Pi.







