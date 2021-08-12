По данным «Ведомостей», российские магазины, торгующие электроникой, зафиксировали резкое увеличение спроса на недорогие модели планшетов, компьютеров, многофункциональных принтеров, мониторов и смарт-часов. Это оказалось вполне закономерно и ожидаемо.
В «Связном» заметили рост спроса на ноутбуки (+16%), планшеты (+21%) и умные часы (+44%). Ozon зафиксировал увеличение продаж ноутбуков в ценовой категории от 25 до 35 тысяч рублей на 44%, мониторов на 28%, а также МФУ-принтеров и умных часов. В «М.Видео» и «Эльдорадо» рассказали, что в последние недели покупатели стали намного больше интересоваться недорогими компьютерами и аксессуарами для них. Ритейлеры указывают, что в августе прошлого года всплеска интереса к этим товарам не было.
Эксперты связывают рост продаж недорогой электроники с утверждённой Правительством РФ выплатой единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Эту выплату получают семьи с ребёнком в возрасте от 6 до 18 лет и молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями. В июле 2020 года на 48% увеличились продажи смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей, это произошло после того, как правительство в рамках финансовой поддержки на период пандемии начало выплачивать родителям школьников, дошкольников и детей-инвалидов по 10 тысяч рублей.
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А в августе 2020 было не ясно что с учебой будет :) половину еще вначале пандемии купили ноуты, планшеты.