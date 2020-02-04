



Дочерняя структура «Ростеха» «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) совместно с компанией Mobile Inform Group (MIG) собираются запустить производство смартфонов и планшетов для корпоративных покупателей. АИС инвестирует в этот бизнес миллиард рублей, а MIG — 50 миллионов рублей.



Устройства будут выпущены на базе уже существующих моделей — смартфона MIG S6 и планшета MIG T8X. Известно, что они поддерживают Android 9 и Android 10, а также отечественные ОС Astra Linux и «Аврора». Выбор платформы — на усмотрение заказчика.



Выпуск первых партий состоится в марте 2020 года. До конца года планируется произвести около двух тысяч устройств, а в дальнейшем «Ростех» планирует продавать по несколько десятков тысяч смартфонов и планшетов ежегодно. Стоимость гаджетов — от 60 до 90 тысяч рублей за штуку, при большом заказе возможна скидка. Сборка будет производиться в Калуге.



Смартфоны и планшеты «Ростеха» рассчитаны на работу в экстремальных климатических условиях в выдерживают перепад температуры, вибрации, падения, высокую влажность и загрязнение. На них будут установлены криптографическая защита и антивирус российской разработки. В «Ростехе» рассчитывают, что эти устройства будут закупать силовые ведомства, полевые службы, а также организации, работающие в энергетической и нефтегазовой отраслях.



В январе АИС и MIG представили защищённый планшет MIG T10 x86. Спустя несколько дней его полный аналог был найден на AliExpress по цене в 2,5 раза ниже — за 41 тысячу рублей вместо 105 тысяч.



«Ростех» был одним из основных акционеров компании Yota Devices, которая выпускала смартфон с двумя экранами YotaPhone. В дальнейшем госкомпания продала свою долю в Yota Devices китайским акционерам, а те менее чем за год довели некогда российского производителя до банкротства и закрытия.







