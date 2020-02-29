В скором времени компания Samsung выпустит несколько новых смартфонов популярной и успешной серии Galaxy A. Они будут называться Galaxy A11 и Galaxy A41.



Обе модели будут оснащены экранами с тонкими рамками и небольшим вырезом для фронтальной камеры (у Galaxy A11 — круглый, у Galaxy A41 — полукруглый).

Известно, что в Galaxy A11 используется LCD-экран диагональю 6,4 дюйма, 128-гигабайтный накопитель, тройная основная камера с разрешением 13 Мп, 8-мегапиксельная селфи-камера и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. 3,5-мм аудиоразъём сохранился, благодаря чему к смартфону можно подключать проводную акустику.



Galaxy A41 получит экран диагональю в пределах от 6 до 6,1 дюйма, процессор MediAtek Helio P65, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель, тройную камеру с основным 48-мегапиксельным сенсором, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Ёмкость аккумулятора составляет 3500 мАч, поддерживается быстрая зарядка с мощностью 15 ватт. Сканер отпечатков пальцев у него не видно, из чего можно сделать вывод, что он либо размещён в экране (что маловероятно с учётом того, что речь идёт о серии Galaxy A), либо разблокировать смартфон можно с помощью сканера лица.

Эти смартфоны работают на Android 10. Когда состоится их анонс и сколько они будут стоить, пока неизвестно.



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